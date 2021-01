Muricy retorna ao São Paulo com moral de campeão, mas evita 'dedo' nas táticas de Diniz

Novo coordenador de futebol, ídolo tricolor não quer exercer pressão sobre o trabalho de campo de Fernando Diniz e evitará falar sobre o futebol jogad

Muricy Ramalho voltou ao São Paulo para fazer a coordenação do futebol na gestão do presidente Júlio Casares e fará um trabalho com contato direto junto a Fernando Diniz. Para evitar qualquer impressão de influência nas táticas em campo, porém, o ex-treinador tricolor não deve tecer comentários sobre o desempenho da equipe nesta reta final de Brasileiro.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tricampeão brasileiro pelo clube do Morumbi na década passada, entre 2006 e 2008, Muricy é um exímio montador de estratégias defensivas e chegou a comentar algumas vezes enquanto analista no SporTV que considerava a linha de retaguarda são-paulina um pouco desorganizada. Não há, porém, qualquer pretensão dele de 'colocar o dedo' nessa montagem.A princípio, Muricy fará apenas um trabalho de adaptação nesses dois primeiros meses de 2021, acompanhando de perto o trabalho de transição com Raí, responsável pelo futebol até o final de fevereiro.Presença constante em treinos e jogos, assim como Alexandre Pássaro, já dispensado, o ex-meia, bicampeão da Libertadores como jogador, terminará o Brasileiro no cargo antes de repassar esse comando ao dono do bordão "Aqui é trabalho".Houve certo temor na transição montada pela atual diretoria para influenciar o mínimo possível no trabalho realizado no CT da Barra Funda. Troca mais significativa nesse sentido, Muricy sabe que quanto mais "fechados" elenco e comissão técnica estiverem neste momento, melhor será o resultado.Parte de Ramalho, aliás, a ideia de dar cobertura para qualquer reclamação devido aos tropeços recentes, como a queda na semifinal da Copa do , contra o , a acachapante derrota por 4 a 2 para o Red Bull .Com 56 pontos conquistados até aqui, o Tricolor mantém distância de seis pontos para o segundo colocado e acredita que uma campanha positiva, especialmente dentro do Morumbi, onde joga ainda seis vezes, é o bastante para assegurar o heptacampeonato nacional. O próximo compromisso da equipe será o clássico contra o neste domingo (10), em casa, marcado para às 16h do horário de Brasília.