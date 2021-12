Muricy admite convite da CBF e revela arritmia por estresse com São Paulo

Muricy Ramalho, do São Paulo, confirmou ter recebido convite para trabalhar na CBF. O coordenador técnico recusou a possibilidade de integrar a comissão técnica de Tite para seguir no Morumbi. Nesta sexta-feira, o dirigente teve um áudio vazado de uma conversa com um amigo no qual falava que ele e Rogério Ceni sairiam do clube. Depois, em entrevista aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, ele recuou e confirmou que os dois vão permanecer em 2022.

"Temos de dar uma resposta. Se eu fico aqui acomodado, vocês sabem, recebi convite da Seleção Brasileira, poderia estar tranquilo, ganhando bem. Mas não é essa a ideia. Se só passar a mão na cabeça não sai do lugar. Cobrança tem de existir", afirmou.

Na mesma entrevista, Muricy também revelou que voltou a ter uma arritimia causada por estresse em meio à briga do São Paulo para evitar o inédito rebaixamento no Brasileirão.

"Esse é o perfil: o cara sair do campo bravo, sentir a derrota. Jogador tem de sentir o que o torcedor sente quando perde. Vida não fica a mesma. Voltei a ter uma arritimia, confesso. Fazia tempo que não tinha. É estresse. To bem, mas tive. Agora estou recuperado", afirmou.

Salvo do rebaIxamento na penúltima rodada do Brasileirão, o São Paulo agora planeja 2022 sem dinheiro para fazer investimentos. O coordenador admitiu que o clube precisará ser criativo no mercado da bola.