Murat Yakin admite alívio após Suíça garantir acesso à Liga A da Liga das Nações apesar das táticas “surpreendentes” da Eslovênia

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A Suíça garantiu oficialmente seu retorno à elite da Liga das Nações após um empate disputado em Maribor. Embora o resultado confirme o acesso à Liga A, o técnico Murat Yakin admitiu ter sido surpreendido pela abordagem tática da equipe da casa nos minutos finais.

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Suíça comemora após empate em Maribor

A Suíça superou uma noite tensa no estádio Ljudski vrt e confirmou seu acesso à Liga A da Liga das Nações. O empate por 0 a 0 com a Eslovênia foi suficiente para a equipe de Yakin alcançar o objetivo com antecedência, dando início às comemorações entre os jogadores. O resultado garante que a Suíça enfrentará a elite europeia na divisão principal da competição na próxima edição, atendendo às grandes expectativas para esta janela internacional.

Ao comentar a conquista, Yakin fez questão de elogiar a capacidade de seus jogadores de resistir à pressão. “Estamos muito aliviados. As expectativas eram enormes”, declarou, segundo o blue Sport. O técnico da Suíça observou que, embora a atuação não tenha sido das mais ofensivas, ela demonstrou a disciplina tática necessária para superar jogos decisivos entre seleções, especialmente fora de casa contra um adversário motivado. “Podemos estar felizes e orgulhosos. As expectativas e a pressão eram enormes”, acrescentou Yakin.

Yakin se surpreende com a postura da Eslovênia

Apesar do resultado positivo, Yakin admitiu ter ficado um tanto perplexo com a falta de urgência da Eslovênia nos minutos finais. Como os donos da casa precisavam vencer para manter vivas suas chances, o técnico suíço esperava uma pressão final que nunca se concretizou. Em vez disso, a Eslovênia manteve uma postura relativamente conservadora, escolha tática que acabou favorecendo a Suíça, que administrou o fim da partida com tranquilidade.

A cautela tática dos donos da casa contrastou fortemente com confrontos anteriores, nos quais Yakin havia criticado esquemas defensivos. “Na verdade, fiquei um pouco surpreso. Para eles, era realmente um jogo de tudo ou nada. Mas não fiquei insatisfeito por eles não terem lançado todo mundo ao ataque no fim”, explicou Yakin.

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Maturidade em condições difíceis

A partida também teve complicações: um problema técnico no equipamento de rádio dos árbitros provocou uma interrupção de sete minutos logo no início. A pausa, em meio ao frio, poderia ter prejudicado o ritmo de uma equipe menos experiente, mas a Suíça manteve a calma. Yakin elogiou seus jogadores por não se abalarem com a paralisação e destacou a maturidade demonstrada para manter o foco até o apito final.

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“Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe forte, boa nas transições. Não foi nada fácil. Precisávamos tomar cuidado para não sofrer outro contra-ataque bobo”, observou o técnico.

Yakin planeja mudanças para duelo com a Escócia

Com o acesso à Liga A oficialmente garantido, a Suíça já pode pensar em sua última partida, contra a Escócia, na segunda-feira, em St. Gallen. O jogo será uma oportunidade para celebrar a conquista, e Yakin indicou que pretende aproveitar a ocasião para observar alguns jogadores do elenco que tiveram poucos minutos nesta pausa para as seleções.

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O técnico, porém, deixou claro que não fará mudanças em massa que possam comprometer a consistência da equipe. “Precisamos da estabilidade e da seriedade necessárias. Mas certamente faremos algumas mudanças”, confirmou Yakin.