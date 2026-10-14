No que representa o teste mais perigoso para o seu futuro no comando máximo do futebol mundial, Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), se apresenta nesta quinta-feira diante de seus opositores na decisiva reunião do Conselho da Fifa, em Zurique, pela primeira vez desde o retumbante fracasso de seu polêmico plano de vender uma fatia de seus grandes torneios, com a Copa do Mundo à frente.

Infantino entra na sala de reuniões ciente de que sua cadeira já não está segura, depois que se intensificaram os apelos pela sua saída em três dos maiores continentes do futebol, numa divisão sem precedentes que ameaça virar de cabeça para baixo os rumos do esporte.

A rebelião dos três continentes

A crise revelou uma profunda rachadura na estrutura da Fifa, com a rebelião liderada por Aleksander Ceferin, presidente da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), pelo xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática (AFC), e por Victor Montagliani, presidente da Confederação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Os três dirigentes concordaram, em posição unificada, que "chegou a hora de uma mudança no comando da Fifa", exigindo a renúncia imediata de Infantino. Espera-se que seus representantes compareçam à reunião do Conselho da Fifa para enfrentá-lo cara a cara.

O confronto acontece em um momento extremamente sensível, já que Infantino se prepara para disputar a eleição de recandidatura marcada para março de 2027, na capital marroquina, Rabat, enquanto o prazo final para a apresentação das candidaturas se encerra no próximo dia 18 de novembro.

Em sinal de que a oposição começou a se movimentar, Ramon Vega, ex-zagueiro da seleção da Suíça e do Tottenham, anunciou na semana passada a intenção de se candidatar ao cargo, mas ainda não confirmou ter obtido o apoio de cinco federações nacionais, condição necessária para entrar oficialmente na disputa.

A batalha pela mobilização e o apoio árabe

Por outro lado, Infantino não parece disposto a se render e trava uma batalha feroz para reunir apoio e permanecer no cargo. Ele foi recebido com entusiasmo e calorosos aplausos durante seu encontro com os dirigentes do futebol africano, na semana passada, em Cabo Verde, e também conta com o apoio do bloco sul-americano na eleição de Rabat.

Apesar das duras críticas vindas da cúpula da Confederação Asiática, Infantino conseguiu garantir o apoio de um bloco relevante dentro do próprio continente, com destaque para um grupo de países árabes que declarou seu respaldo a ele.

Por trás da reunião: o dinheiro e o prêmio de Trump

Segundo fontes a par do assunto ouvidas pela agência "Reuters", os opositores de Infantino reconhecem que as chances de encontrar um substituto forte para ele no momento são pequenas, mas estão determinados a adotar uma nova estratégia baseada em isolá-lo gradualmente e reduzir seus amplos poderes.

Espera-se que a agenda do Conselho vá além da simples revisão do controverso acordo de financiamento externo, incluindo temas mais sensíveis, entre eles:

- As enormes reservas financeiras da Fifa e o mecanismo de distribuição entre as 211 federações filiadas.

- O marco de governança e os procedimentos disciplinares dentro da organização.

- A polêmica persistente em torno do "Prêmio da Paz" que a Fifa concedeu, de forma controversa, ao presidente norte-americano Donald Trump no ano passado.

A proposta de Infantino sobre o financiamento externo previa conceder às federações 20 milhões de dólares como financiamento para desenvolvimento, com a possibilidade de obter outros 20 milhões. A isso, as confederações da Europa e da América do Norte responderam exigindo que a Fifa repassasse 10 milhões de dólares diretamente a cada uma de suas 211 federações.

Os olhos do mundo estão voltados

Comentando o momento decisivo, Emanuel Medeiros, fundador e presidente-executivo da Aliança Global para a Integridade no Esporte (SIGA), disse: "Os olhos do mundo estão voltados para eles. O mundo do futebol espera ver um Conselho que aproveite esta oportunidade única para realizar uma revisão de governança independente, abrangente e verdadeiramente transparente. Certamente esperamos ver um novo ímpeto e uma nova dinâmica".

Já Miguel Maduro, advogado e político que presidiu o comitê de governança da Fifa em 2016 antes de ser demitido por Infantino, mostrou-se mais pessimista: "Eu ficaria surpreso se a reunião de quinta-feira resultar em algo significativo".

E prosseguiu: "Eles podem anunciar a formação de um grupo de trabalho ou até a realização de uma revisão independente, mas a credibilidade de qualquer um desses processos será muito limitada à luz do histórico da Fifa. Um processo desse tipo, se não for realmente independente e exequível, pode ser apenas uma medida formal destinada somente a aliviar a pressão pública".



