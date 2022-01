Mundo do futebol se rende a Rafael Nadal após título e recorde de Grand Slams

Rafa Nadal se tornou o primeiro tenista a vencer 21 Grand Slams neste domingo (30), depois de vencer Daniil Medvedev na final do Aberto da Austrália em cinco sets, apesar do russo ter começado vencendo os dois primeiros.

Depois de estar à frente por 4 a 1 no segundo set, o espanhol viu o adversário reagir e acabou perdendo no tie-break. Tudo parecia perdido, mas Nadal se recuperou e em uma batalha física e mental, acabou vencendo uma das melhores finais da história do tênis.

Após o histórico feito, o mundo do futebol, especialmente na Espanha, rendeu-se ao tenista. Destacamos aqui algumas das principais mensagens nas redes sociais, como as parabenizações de Casemiro, Zidane, Toni Kroos, do Real Madrid, clube do coração do tenista, entre outros.

¡Enhorabuena por tu gigantesca victoria en el @AustralianOpen, @RafaelNadal, tu histórico Grand Slam número 21! Estamos orgullosos de que un gran madridista como tú y socio de honor de nuestro club sea una leyenda del deporte y el tenista más grande de todos los tiempos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 30, 2022

🙌 Enhorabuena, @RafaelNadal. Has hecho historia. Estamos orgullosos de tu gesta y los valores que demuestras. Lo importante no son tus 21 títulos de Grand Slam, es cómo los has conseguido.#GOAT #VamosRafa



📸 @AustralianOpen pic.twitter.com/DGyhig9gjB — Atlético de Madrid (@Atleti) January 30, 2022

🇪🇸 No hay adjetivo en ningún idioma para describir esto



🌟 @rafaelnadal

🏆 2⃣1⃣

🔥 𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔#LaLigaSportsTV — LaLigaSportsTV (@LaLigaSportsTV) January 30, 2022

Rafa 🔥😱 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 30, 2022

Que bestialidad @RafaelNadal!! Gracias por tanto leyenda. El mejor 🙌🏼 pic.twitter.com/MCol4dBQdh — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 30, 2022

Rafael Nadal. That’s the tweet. — Toni Kroos (@ToniKroos) January 30, 2022