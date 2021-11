Mundo do futebol lamenta morte de Marília Mendonça: as reações de clubes e jogadores

Tragédia no Brasil: a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e mais quatro outras pessoas, morreram após queda de avião de porte pequeno na serra da cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Nascida em Goiás, Marília se tornou uma das maiores artistas do sertanejo na atualidade. Sucesso de público e crítica, já havia sido aclamada com premiações como o Grammy Latino e enchido estádios ao redor do país. A artista deixa para trás uma obra brilhante e reverenciada por fãs de todo o planeta.

E vários nomes importantes do mundo do futebol já expressaram suas condolências quanto ao ocorrido.

Confira:

TIMES

O Atlético Goianiense está em luto pelo falecimento da cantora e compositora Marília Mendonça. Momento de imensa dor para todos nós brasileiros. Nossos sentimentos aos familiares e amigos da Marília Mendonça e tripulantes. Fica o legado de uma grande goiana! Obrigado, Marília! 🖤 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) November 5, 2021

O Atlético lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça, exemplo de garra e talento, e das demais vítimas do acidente. Nosso abraço aos familiares, amigos, fãs e a todos que acompanharam sua trajetória. Nossos corações estão com você, Marília. pic.twitter.com/dKz4DHBPes — Atlético 😷 (@Atletico) November 5, 2021

🏴 Clube do povo, o Esquadrão presta solidariedade a familiares, amigos e fãs de um fenômeno popular. Marília Mendonça mobilizava multidões há uma década e tinha como produtor o baiano Henrique Bahia, que também estava no acidente aéreo de hoje. Nossas condolências. #NotaDePesar pic.twitter.com/EnfJobORTr — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 5, 2021

O Botafogo lamenta a morte da cantora Marília Mendonça e das demais vítimas envolvidas no acidente aéreo desta tarde. O Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor. pic.twitter.com/3bVCvrFM3z — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 5, 2021

O Ceará SC deseja força para todos os familiares, amigos e fãs da cantora Marília Mendonça. Desejamos conforto também para todos os familiares e amigos de todas as vítimas do acidente. Marília tinha carinho especial pelo nosso estado e os cearenses por ela. Descanse em paz. 🖤 pic.twitter.com/H6C4glXXft — Ceará Sporting Club #NuncaAbandonar (@CearaSC) November 5, 2021

Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 5, 2021

Hoje, o Brasil se despede de Marília Mendonça, uma das cantoras mais talentosas do país e dona de uma voz inesquecível.



O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza com todos os fãs, familiares, amigos e admiradores da cantora. 🖤 pic.twitter.com/96fx2Fjwto — Corinthians (@Corinthians) November 5, 2021

Lamentamos profundamente o falecimento da talentosa cantora e compositora Marília Mendonça.



Nossos pêsames aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Que Deus possa confortar os corações! Descanse em paz.



📸 Divulgação/G1 pic.twitter.com/KKX2q1tJ29 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 5, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília. 🙏#CRF — Flamengo (@Flamengo) November 5, 2021

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça. Desejamos muita força aos amigos, familiares e fãs espalhados por todo o mundo. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 5, 2021

Estamos enviando energias positivas e orações à cantora Marília Mendonça e aos tripulantes da aeronave 🙏 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) November 5, 2021

🎶 "Ei, saudade, precisamos conversar..." 🎶



Hoje perdemos uma gigante da música brasileira, mas seu legado será eterno. Toda força para familiares, amigos e fãs da inesquecível @MariliaMReal. 🖤 pic.twitter.com/GFKtxcSG1f — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 5, 2021

É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Marília Mendonça e mais quatro pessoas em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos amigos, familiares e fãs da cantora sertaneja. pic.twitter.com/HoeSYEZbsY — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 5, 2021

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs da artista, que conquistou o Brasil e merecia todo o amor e sucesso que ganhou durante a sua carreira.



Descanse em paz, Rainha. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/oaKsg8nhbV — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 5, 2021

Com imensa tristeza recebemos a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça e outros 4 ocupantes da aeronave, em Caratinga.



Desejamos força aos fãs, amigos e familiares. 🙏 pic.twitter.com/qZwttBQOIt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 5, 2021

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça. Uma referência para a música brasileira, que já teve suas canções tocadas em estádios, vestiários, pós-jogos e embalou muitos momentos.



Muita força aos familiares, amigos e fãs. — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 5, 2021

Lamentamos imensamente a perda tão precoce da cantora Marília Mendonça.



Nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs. 🙏🏼 pic.twitter.com/jCVEVxET63 — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) November 5, 2021

JOGADORES

Muita luz a toda família e todos os fãs😞🙏🏽



Saio feliz de uma partida duríssima e me vem essa notícia.



A vida realmente é um sopro😞 pic.twitter.com/acqnr56wb6 — Alex de Souza (@Alex10) November 5, 2021

😫😫😭😭😭 que tristeza, que Deus conforte toda família 🖤 — Bruno Guimarães (@brunoog97) November 5, 2021

😢😭😭😭 notícia mais triste impossível 😭😭😭😭



Descanse em paz Marília



Ainda tô sem acreditar — Douglas Costa (@douglascosta) November 5, 2021

Me recuso acreditar, me recuso 😭 — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

É difícil de acreditar! Que tristeza... Vai com Deus, @MariliaMReal! 😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/lw7mcxbop7 — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 5, 2021