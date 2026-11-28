Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A Itália, que disputa o Mundial Sub-17, acompanhou os treinos livres do Grande Prêmio do Catar a convite de Stefano Domenicali, presidente e diretor-executivo da Fórmula 1. Na tarde de sexta-feira, os jogadores da seleção italiana visitaram o paddock da Mercedes, onde foram recebidos pelo campeão mundial italiano Kimi Antonelli.

Depois de terminar a fase de grupos na liderança, com 100% de aproveitamento, a seleção comandada por Daniele Franceschini se prepara para enfrentar o Tajiquistão nos 16 avos de final, na segunda-feira, 30 de novembro.

O chefe da delegação, Giovanni Galli (ex-goleiro de Milan e Napoli, campeão mundial com a Itália em 1982), declarou: “Agradeço a Stefano Domenicali pelo convite e por nos oferecer a oportunidade de conhecer de perto um universo extraordinário como o da Fórmula 1. Foi uma tarde especial, que permitiu aos nossos jogadores ter contato com verdadeiras referências do esporte mundial. A visita ao paddock da Mercedes e o encontro com Kimi Antonelli tornaram essa experiência ainda mais significativa, proporcionando ao time um momento de grande emoção e uma lembrança especial. Estou convencido de que encontros como esse são fundamentais porque promovem o diálogo entre mundos diferentes, o futebol e o automobilismo, unidos por valores como paixão, dedicação, sacrifício e busca por desempenho. Uma experiência valiosa para toda a nossa delegação”.

OS CONVOCADOS

Publicidade Publicidade

Goleiros: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);

Tópicos relacionados

Próximas partidas ITA World Cup U17 07:30 TJK

Defensores: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);

Meio-campistas: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);

Publicidade

Atacantes: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).

A COMISSÃO

Publicidade

Técnico: Daniele Franceschini; Chefe da delegação: Giovanni Galli; Coordenador das seleções de base: Maurizio Viscidi; Auxiliar técnico: Marco Scarpa; Preparador de goleiros: Francesco Antonioli; Preparador físico: Roberto Ghielmetti; Analista de desempenho: Francesco Donzella; Médicos: Giorgio Liberati Petrucci e Lorenzo Sapegno; Fisioterapeutas: Aldo Abbadia e Saverio Didonato; Nutricionista: Giuseppe Cuzzocrea; Assessoria de imprensa: Alessandro Paoli; Departamento de administração, finanças e controle: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; Secretário: Guglielmo Cammino.

A FASE DE GRUPOS (de 19 a 27 de novembro)

Publicidade

PRIMEIRA RODADA

Quinta-feira, 19 de novembro

Publicidade

Nova Caledônia-Equador 0-1

França-Haiti 3-1

Publicidade

Coreia do Sul-Uganda 3-0

Arábia Saudita-Uruguai 2-3

Publicidade

Moçambique-Dinamarca 4-0

Catar-Panamá 2-0

Publicidade

Egito-Grécia 1-2

Argentina-Austrália 0-2

Publicidade

Sexta-feira, 20 de novembro

Cuba-Tajiquistão 3-5

Publicidade

Bélgica-Vietnã 3-2

Mali-Nova Zelândia 3-0

Publicidade

Espanha-China 5-0

ITÁLIA-Jamaica 6-0

Publicidade

Senegal-Croácia 1-1

Costa do Marfim-Uzbequistão 2-1

Publicidade

Fiji-Marrocos 0-6

Sábado, 21 de novembro

Publicidade

Japão-Colômbia 1-2

Sérvia-Honduras 2-0

Publicidade

Tanzânia-Costa Rica 2-2

Camarões-Venezuela 1-2

Publicidade

República Dominicana-Montenegro 1-1

Brasil-Irlanda 2-1

Publicidade

Chile-Argélia 4-2

México-Romênia 1-0

Publicidade

SEGUNDA RODADA

Domingo, 22 de novembro

Publicidade

Grécia-Panamá 2-1

Dinamarca-Austrália 0-0

Publicidade

Equador-Uganda 0-0

França-Arábia Saudita 0-1

Publicidade

Coreia do Sul-Nova Caledônia 6-0

Catar-Egito 0-2

Publicidade

Argentina-Moçambique 2-1

Uruguai-Haiti 4-1

Publicidade

Segunda-feira, 23 de novembro

Tajiquistão-Croácia 0-4

Publicidade

Espanha-Fiji 15-0

Uzbequistão-Jamaica 6-2

Publicidade

Senegal-Cuba 9-0

ITÁLIA-Costa do Marfim 2-1

Publicidade

Marrocos-China 2-2

Mali-Bélgica 2-1

Publicidade

Vietnã-Nova Zelândia 3-3

Terça-feira, 24 de novembro

Publicidade

Costa Rica-Irlanda 0-2

Venezuela-Romênia 1-0

Publicidade

Japão-Sérvia 0-1

México-Camarões 4-0

Publicidade

República Dominicana-Chile 2-1

Brasil-Tanzânia 1-0

Publicidade

Argélia-Montenegro 2-1

Honduras-Colômbia 0-2

Publicidade

TERCEIRA RODADA

Quarta-feira, 25 de novembro

Publicidade

Equador-Coreia do Sul 2-3

Uganda-Nova Caledônia 6-0

Publicidade

Uruguai-França 0-3

Haiti-Arábia Saudita 1-2

Publicidade

Grécia-Catar 4-1

Panamá-Egito 1-4

Publicidade

Dinamarca-Argentina 3-3

Austrália-Moçambique 2-2

Publicidade

Quinta-feira, 26 de novembro

Vietnã-Mali 0-2

Publicidade

Nova Zelândia-Bélgica 0-6

Uzbequistão-ITÁLIA 1-3

Publicidade

Jamaica-Costa do Marfim 1-3

Marrocos-Espanha 0-2

Publicidade

China-Fiji 8-0

Tajiquistão-Senegal 1-1

Publicidade

Croácia-Cuba 7-0

Sexta-feira, 27 de novembro

Publicidade

Honduras-Japão 0-7

Colômbia-Sérvia 0-1

Publicidade

Costa Rica-Brasil 0-3

Irlanda-Tanzânia 3-1

Publicidade

Argélia-República Dominicana 1-0

Montenegro-Chile 0-1

Publicidade

Venezuela-México 0-0

Romênia-Camarões 3-1

Publicidade

AS CLASSIFICAÇÕES

Grupo A: Grécia 9, Egito 6, Catar 3, Panamá 0.

Publicidade

Grupo B: Coreia do Sul 9, Uganda 4 (+3), Equador 4 (0), Nova Caledônia 0.

Grupo C: Austrália 5, Argentina 4 (-1), Moçambique 4 (+3), Dinamarca 2.

Publicidade

Grupo D: França 6 (+4), Arábia Saudita 6 (+1), Uruguai 6 (+1), Haiti 0.

Grupo E: ITÁLIA 9, Costa do Marfim 6, Uzbequistão 3, Jamaica 0.

Publicidade

Grupo F: Croácia 7, Senegal 5, Tajiquistão 4, Cuba 0.

Grupo G: Mali 9, Bélgica 6, Vietnã 1, Nova Zelândia 1.

Publicidade

Grupo H: Espanha 9, Marrocos 4 (+4), China 4 (+3), Fiji 0.

Grupo I: Brasil 9, Irlanda 6, Tanzânia 1, Costa Rica 1.

Publicidade

Grupo J: Chile 6 (+2), Argélia 6 (0), República Dominicana 4, Montenegro 0.

Grupo K: México 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Romênia 3, Camarões 0.

Publicidade

Grupo L: Sérvia 9, Colômbia 6, Japão 3, Honduras 0.

O CALENDÁRIO

Publicidade

16 avos de final (segunda-feira, 30 de novembro, e terça-feira, 1º de dezembro)*

Segunda-feira, 30 de novembro

Publicidade

SDF1) 13h30: ITÁLIA-Tajiquistão, Campo 4

SDF2) 13h30: Croácia-Uruguai, Campo 9

Publicidade

SDF3) 14h: Brasil-Moçambique, Campo 1

SDF4) 14h30: Bélgica-Arábia Saudita, Campo 5

Publicidade

SDF5) 15h30: Irlanda-Costa do Marfim, Campo 3

SDF6) 16h: México-Argentina, Campo 2

Publicidade

SDF7) 16h30: Espanha-Uzbequistão, Campo 8

SDF8) 16h30: Chile-Marrocos, Campo 7

Publicidade

Terça-feira, 1º de dezembro

SDF9) 13h30: Mali-República Dominicana**, Campo 9

Publicidade

SDF10) 13h30: Austrália-Senegal, Campo 4

SDF11) 14h: Coreia do Sul-Japão, Campo 1

Publicidade

SDF12) 14h30: Sérvia-China, Campo 5

SDF13) 15h30: Grécia-Equador, Campo 3

Publicidade

SDF14) 16h: Egito-Colômbia, Campo 2

SDF15) 16h30: França-Uganda, Campo 7

Publicidade

SDF16) 16h30: Venezuela-Argélia, Campo 8

Oitavas de final (quinta-feira, 3 de dezembro, e sexta-feira, 4 de dezembro)

Publicidade

Quartas de final (segunda-feira, 7 de dezembro)

Semifinais (quinta-feira, 10 de dezembro)

Publicidade

Finais (domingo, 13 de dezembro)

Disputa do 3º lugar, às 13h30: Perdedor SF1-Perdedor SF2, Campo 2

Publicidade

Disputa do 1º lugar, às 17h: Vencedor SF1-Vencedor SF2, Estádio Ahmad Bin Ali, em Doha.

Os horários indicados seguem o horário da Europa Central (CET).