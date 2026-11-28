A Itália, que disputa o Mundial Sub-17, acompanhou os treinos livres do Grande Prêmio do Catar a convite de Stefano Domenicali, presidente e diretor-executivo da Fórmula 1. Na tarde de sexta-feira, os jogadores da seleção italiana visitaram o paddock da Mercedes, onde foram recebidos pelo campeão mundial italiano Kimi Antonelli.
Depois de terminar a fase de grupos na liderança, com 100% de aproveitamento, a seleção comandada por Daniele Franceschini se prepara para enfrentar o Tajiquistão nos 16 avos de final, na segunda-feira, 30 de novembro.
O chefe da delegação, Giovanni Galli (ex-goleiro de Milan e Napoli, campeão mundial com a Itália em 1982), declarou: “Agradeço a Stefano Domenicali pelo convite e por nos oferecer a oportunidade de conhecer de perto um universo extraordinário como o da Fórmula 1. Foi uma tarde especial, que permitiu aos nossos jogadores ter contato com verdadeiras referências do esporte mundial. A visita ao paddock da Mercedes e o encontro com Kimi Antonelli tornaram essa experiência ainda mais significativa, proporcionando ao time um momento de grande emoção e uma lembrança especial. Estou convencido de que encontros como esse são fundamentais porque promovem o diálogo entre mundos diferentes, o futebol e o automobilismo, unidos por valores como paixão, dedicação, sacrifício e busca por desempenho. Uma experiência valiosa para toda a nossa delegação”.
OS CONVOCADOS
Goleiros: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);
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Defensores: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);
Meio-campistas: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);
Atacantes: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).
A COMISSÃO
Técnico: Daniele Franceschini; Chefe da delegação: Giovanni Galli; Coordenador das seleções de base: Maurizio Viscidi; Auxiliar técnico: Marco Scarpa; Preparador de goleiros: Francesco Antonioli; Preparador físico: Roberto Ghielmetti; Analista de desempenho: Francesco Donzella; Médicos: Giorgio Liberati Petrucci e Lorenzo Sapegno; Fisioterapeutas: Aldo Abbadia e Saverio Didonato; Nutricionista: Giuseppe Cuzzocrea; Assessoria de imprensa: Alessandro Paoli; Departamento de administração, finanças e controle: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; Secretário: Guglielmo Cammino.
A FASE DE GRUPOS (de 19 a 27 de novembro)
PRIMEIRA RODADA
Quinta-feira, 19 de novembro
Nova Caledônia-Equador 0-1
França-Haiti 3-1
Coreia do Sul-Uganda 3-0
Arábia Saudita-Uruguai 2-3
Moçambique-Dinamarca 4-0
Catar-Panamá 2-0
Egito-Grécia 1-2
Argentina-Austrália 0-2
Sexta-feira, 20 de novembro
Cuba-Tajiquistão 3-5
Bélgica-Vietnã 3-2
Mali-Nova Zelândia 3-0
Espanha-China 5-0
ITÁLIA-Jamaica 6-0
Senegal-Croácia 1-1
Costa do Marfim-Uzbequistão 2-1
Fiji-Marrocos 0-6
Sábado, 21 de novembro
Japão-Colômbia 1-2
Sérvia-Honduras 2-0
Tanzânia-Costa Rica 2-2
Camarões-Venezuela 1-2
República Dominicana-Montenegro 1-1
Brasil-Irlanda 2-1
Chile-Argélia 4-2
México-Romênia 1-0
SEGUNDA RODADA
Domingo, 22 de novembro
Grécia-Panamá 2-1
Dinamarca-Austrália 0-0
Equador-Uganda 0-0
França-Arábia Saudita 0-1
Coreia do Sul-Nova Caledônia 6-0
Catar-Egito 0-2
Argentina-Moçambique 2-1
Uruguai-Haiti 4-1
Segunda-feira, 23 de novembro
Tajiquistão-Croácia 0-4
Espanha-Fiji 15-0
Uzbequistão-Jamaica 6-2
Senegal-Cuba 9-0
ITÁLIA-Costa do Marfim 2-1
Marrocos-China 2-2
Mali-Bélgica 2-1
Vietnã-Nova Zelândia 3-3
Terça-feira, 24 de novembro
Costa Rica-Irlanda 0-2
Venezuela-Romênia 1-0
Japão-Sérvia 0-1
México-Camarões 4-0
República Dominicana-Chile 2-1
Brasil-Tanzânia 1-0
Argélia-Montenegro 2-1
Honduras-Colômbia 0-2
TERCEIRA RODADA
Quarta-feira, 25 de novembro
Equador-Coreia do Sul 2-3
Uganda-Nova Caledônia 6-0
Uruguai-França 0-3
Haiti-Arábia Saudita 1-2
Grécia-Catar 4-1
Panamá-Egito 1-4
Dinamarca-Argentina 3-3
Austrália-Moçambique 2-2
Quinta-feira, 26 de novembro
Vietnã-Mali 0-2
Nova Zelândia-Bélgica 0-6
Uzbequistão-ITÁLIA 1-3
Jamaica-Costa do Marfim 1-3
Marrocos-Espanha 0-2
China-Fiji 8-0
Tajiquistão-Senegal 1-1
Croácia-Cuba 7-0
Sexta-feira, 27 de novembro
Honduras-Japão 0-7
Colômbia-Sérvia 0-1
Costa Rica-Brasil 0-3
Irlanda-Tanzânia 3-1
Argélia-República Dominicana 1-0
Montenegro-Chile 0-1
Venezuela-México 0-0
Romênia-Camarões 3-1
AS CLASSIFICAÇÕES
Grupo A: Grécia 9, Egito 6, Catar 3, Panamá 0.
Grupo B: Coreia do Sul 9, Uganda 4 (+3), Equador 4 (0), Nova Caledônia 0.
Grupo C: Austrália 5, Argentina 4 (-1), Moçambique 4 (+3), Dinamarca 2.
Grupo D: França 6 (+4), Arábia Saudita 6 (+1), Uruguai 6 (+1), Haiti 0.
Grupo E: ITÁLIA 9, Costa do Marfim 6, Uzbequistão 3, Jamaica 0.
Grupo F: Croácia 7, Senegal 5, Tajiquistão 4, Cuba 0.
Grupo G: Mali 9, Bélgica 6, Vietnã 1, Nova Zelândia 1.
Grupo H: Espanha 9, Marrocos 4 (+4), China 4 (+3), Fiji 0.
Grupo I: Brasil 9, Irlanda 6, Tanzânia 1, Costa Rica 1.
Grupo J: Chile 6 (+2), Argélia 6 (0), República Dominicana 4, Montenegro 0.
Grupo K: México 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Romênia 3, Camarões 0.
Grupo L: Sérvia 9, Colômbia 6, Japão 3, Honduras 0.
O CALENDÁRIO
16 avos de final (segunda-feira, 30 de novembro, e terça-feira, 1º de dezembro)*
Segunda-feira, 30 de novembro
SDF1) 13h30: ITÁLIA-Tajiquistão, Campo 4
SDF2) 13h30: Croácia-Uruguai, Campo 9
SDF3) 14h: Brasil-Moçambique, Campo 1
SDF4) 14h30: Bélgica-Arábia Saudita, Campo 5
SDF5) 15h30: Irlanda-Costa do Marfim, Campo 3
SDF6) 16h: México-Argentina, Campo 2
SDF7) 16h30: Espanha-Uzbequistão, Campo 8
SDF8) 16h30: Chile-Marrocos, Campo 7
Terça-feira, 1º de dezembro
SDF9) 13h30: Mali-República Dominicana**, Campo 9
SDF10) 13h30: Austrália-Senegal, Campo 4
SDF11) 14h: Coreia do Sul-Japão, Campo 1
SDF12) 14h30: Sérvia-China, Campo 5
SDF13) 15h30: Grécia-Equador, Campo 3
SDF14) 16h: Egito-Colômbia, Campo 2
SDF15) 16h30: França-Uganda, Campo 7
SDF16) 16h30: Venezuela-Argélia, Campo 8
Oitavas de final (quinta-feira, 3 de dezembro, e sexta-feira, 4 de dezembro)
Quartas de final (segunda-feira, 7 de dezembro)
Semifinais (quinta-feira, 10 de dezembro)
Finais (domingo, 13 de dezembro)
Disputa do 3º lugar, às 13h30: Perdedor SF1-Perdedor SF2, Campo 2
Disputa do 1º lugar, às 17h: Vencedor SF1-Vencedor SF2, Estádio Ahmad Bin Ali, em Doha.
Os horários indicados seguem o horário da Europa Central (CET).