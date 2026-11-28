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A Itália, que disputa o Mundial Sub-17, acompanhou os treinos livres do Grande Prêmio do Catar a convite de Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. Na tarde de sexta-feira, os jovens italianos visitaram o paddock da Mercedes, onde foram recebidos pelo campeão mundial italiano Kimi Antonelli.

Depois de terminar a fase de grupos na liderança, com 100% de aproveitamento, a seleção comandada por Daniele Franceschini se prepara para a fase de 16 avos de final, marcada para segunda-feira, 30 de novembro, contra o Tajiquistão.

O chefe da delegação Giovanni Galli (ex-goleiro de Milan e Napoli, campeão mundial com a Itália em 1982) declarou: "Agradeço a Stefano Domenicali pelo convite e por nos oferecer a oportunidade de conhecer de perto uma realidade extraordinária como a da Fórmula 1. Foi uma tarde especial, que permitiu aos nossos jovens entrar em contato com verdadeiras referências do esporte mundial. A visita ao paddock da Mercedes e o encontro com Kimi Antonelli tornaram essa experiência ainda mais significativa, proporcionando ao time um momento de grande emoção e uma lembrança especial. Estou convencido de que encontros como esse são fundamentais porque aproximam mundos diferentes, o futebol e o automobilismo, unidos por valores como paixão, dedicação, sacrifício e busca por desempenho. Uma experiência valiosa para toda a nossa delegação".

OS CONVOCADOS

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Goleiros: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);

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Próximas partidas ITA World Cup U17 07:30 TJK

Defensores: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);

Meio-campistas: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);

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Atacantes: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).

A COMISSÃO TÉCNICA

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Técnico: Daniele Franceschini; Chefe da delegação: Giovanni Galli; Coordenador das seleções de base: Maurizio Viscidi; Auxiliar técnico: Marco Scarpa; Preparador de goleiros: Francesco Antonioli; Preparador físico: Roberto Ghielmetti; Analista de desempenho: Francesco Donzella; Médicos: Giorgio Liberati Petrucci e Lorenzo Sapegno; Fisioterapeutas: Aldo Abbadia e Saverio Didonato; Nutricionista: Giuseppe Cuzzocrea; Assessoria de imprensa: Alessandro Paoli; Departamento de administração, finanças e controle: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; Secretário: Guglielmo Cammino.

A FASE DE GRUPOS (de 19 a 27 de novembro)

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PRIMEIRA RODADA

Quinta-feira, 19 de novembro

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Nova Caledônia x Equador: 0 a 1

França x Haiti: 3 a 1

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Coreia do Sul x Uganda: 3 a 0

Arábia Saudita x Uruguai: 2 a 3

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Moçambique x Dinamarca: 4 a 0

Catar x Panamá: 2 a 0

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Egito x Grécia: 1 a 2

Argentina x Austrália: 0 a 2

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Sexta-feira, 20 de novembro

Cuba x Tajiquistão: 3 a 5

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Bélgica x Vietnã: 3 a 2

Mali x Nova Zelândia: 3 a 0

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Espanha x China: 5 a 0

ITÁLIA x Jamaica: 6 a 0

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Senegal x Croácia: 1 a 1

Costa do Marfim x Uzbequistão: 2 a 1

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Fiji x Marrocos: 0 a 6

Sábado, 21 de novembro

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Japão x Colômbia: 1 a 2

Sérvia x Honduras: 2 a 0

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Tanzânia x Costa Rica: 2 a 2

Camarões x Venezuela: 1 a 2

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República Dominicana x Montenegro: 1 a 1

Brasil x Irlanda: 2 a 1

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Chile x Argélia: 4 a 2

México x Romênia: 1 a 0

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SEGUNDA RODADA

Domingo, 22 de novembro

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Grécia x Panamá: 2 a 1

Dinamarca x Austrália: 0 a 0

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Equador x Uganda: 0 a 0

França x Arábia Saudita: 0 a 1

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Coreia do Sul x Nova Caledônia: 6 a 0

Catar x Egito: 0 a 2

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Argentina x Moçambique: 2 a 1

Uruguai x Haiti: 4 a 1

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Segunda-feira, 23 de novembro

Tajiquistão x Croácia: 0 a 4

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Espanha x Fiji: 15 a 0

Uzbequistão x Jamaica: 6 a 2

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Senegal x Cuba: 9 a 0

ITÁLIA x Costa do Marfim: 2 a 1

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Marrocos x China: 2 a 2

Mali x Bélgica: 2 a 1

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Vietnã x Nova Zelândia: 3 a 3

Terça-feira, 24 de novembro

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Costa Rica x Irlanda: 0 a 2

Venezuela x Romênia: 1 a 0

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Japão x Sérvia: 0 a 1

México x Camarões: 4 a 0

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República Dominicana x Chile: 2 a 1

Brasil x Tanzânia: 1 a 0

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Argélia x Montenegro: 2 a 1

Honduras x Colômbia: 0 a 2

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TERCEIRA RODADA

Quarta-feira, 25 de novembro

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Equador x Coreia do Sul: 2 a 3

Uganda x Nova Caledônia: 6 a 0

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Uruguai x França: 0 a 3

Haiti x Arábia Saudita: 1 a 2

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Grécia x Catar: 4 a 1

Panamá x Egito: 1 a 4

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Dinamarca x Argentina: 3 a 3

Austrália x Moçambique: 2 a 2

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Quinta-feira, 26 de novembro

Vietnã x Mali: 0 a 2

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Nova Zelândia x Bélgica: 0 a 6

Uzbequistão x ITÁLIA: 1 a 3

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Jamaica x Costa do Marfim: 1 a 3

Marrocos x Espanha: 0 a 2

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China x Fiji: 8 a 0

Tajiquistão x Senegal: 1 a 1

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Croácia x Cuba: 7 a 0

Sexta-feira, 27 de novembro

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Honduras x Japão: 0 a 7

Colômbia x Sérvia: 0 a 1

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Costa Rica x Brasil: 0 a 3

Irlanda x Tanzânia: 3 a 1

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Argélia x República Dominicana: 1 a 0

Montenegro x Chile: 0 a 1

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Venezuela x México: 0 a 0

Romênia x Camarões: 3 a 1

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AS CLASSIFICAÇÕES

Grupo A: Grécia 9, Egito 6, Catar 3, Panamá 0.

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Grupo B: Coreia do Sul 9, Uganda 4 (+3), Equador 4 (0), Nova Caledônia 0.

Grupo C: Austrália 5, Argentina 4 (-1), Moçambique 4 (+3), Dinamarca 2.

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Grupo D: França 6 (+4), Arábia Saudita 6 (+1), Uruguai 6 (+1), Haiti 0.

Grupo E: ITÁLIA 9, Costa do Marfim 6, Uzbequistão 3, Jamaica 0.

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Grupo F: Croácia 7, Senegal 5, Tajiquistão 4, Cuba 0.

Grupo G: Mali 9, Bélgica 6, Vietnã 1, Nova Zelândia 1.

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Grupo H: Espanha 9, Marrocos 4 (+4), China 4 (+3), Fiji 0.

Grupo I: Brasil 9, Irlanda 6, Tanzânia 1, Costa Rica 1.

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Grupo J: Chile 6 (+2), Argélia 6 (0), República Dominicana 4, Montenegro 0.

Grupo K: México 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Romênia 3, Camarões 0.

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Grupo L: Sérvia 9, Colômbia 6, Japão 3, Honduras 0.

O CALENDÁRIO

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16 avos de final (segunda-feira, 30 de novembro, e terça-feira, 1º de dezembro)*

Segunda-feira, 30 de novembro

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16F1) 13h30: ITÁLIA x Tajiquistão, Campo 4

16F2) 13h30: Croácia x Uruguai, Campo 9

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16F3) 14h: Brasil x Moçambique, Campo 1

16F4) 14h30: Bélgica x Arábia Saudita, Campo 5

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16F5) 15h30: Irlanda x Costa do Marfim, Campo 3

16F6) 16h: México x Argentina, Campo 2

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16F7) 16h30: Espanha x Uzbequistão, Campo 8

16F8) 16h30: Chile x Marrocos, Campo 7

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Terça-feira, 1º de dezembro

16F9) 13h30: Mali x República Dominicana**, Campo 9

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16F10) 13h30: Austrália x Senegal, Campo 4

16F11) 14h: Coreia do Sul x Japão, Campo 1

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16F12) 14h30: Sérvia x China, Campo 5

16F13) 15h30: Grécia x Equador, Campo 3

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16F14) 16h: Egito x Colômbia, Campo 2

16F15) 16h30: França x Uganda, Campo 7

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16F16) 16h30: Venezuela x Argélia, Campo 8

Oitavas de final (quinta-feira, 3 de dezembro, e sexta-feira, 4 de dezembro)

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Quartas de final (segunda-feira, 7 de dezembro)

Semifinais (quinta-feira, 10 de dezembro)

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Finais (domingo, 13 de dezembro)

Disputa do 3º lugar, às 13h30: perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2, Campo 2

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Disputa do 1º lugar, às 17h: vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2, Estádio Ahmad Bin Ali, em Doha.

Os horários indicados estão no horário da Europa Central (CET).