Mundial de Clubes tem público baixo e pode bater recorde negativo

Quando realizado no Oriente Médio, o torneio tem atraído uma quantidade de pessoas bem abaixo que em outros continentes

Aos olhos da FIFA, a atual edição do Mundial de Clube corre o risco de ser um fiasco de público. Segundo informações divulgadas pelo UOL Esporte, a média de presença nos estádios dessa edição é a segunda pior em toda a história do torneio. Ainda faltam dois jogos que devem elevar a média de público, mas a FIFA já começa a se preocupar para a de 2022.

A edição de 2019 do Mundial conta com 16,9 mil pessoas de média nos estádios, isso porque mais de 21 mil pessoas assistiram a x Al-Hilal, e mais de 45 mil estiveram presentes em x . Essas partidas fizeram a média subir, pois houve um jogo com menos de cinco mil e outro com menos de oito mil pessoas.

A quantidade de gente tem sido historicamente menor quando o torneio se realiza em países do Oriente Médio. Essa é a quinta vez que o certame é jogado lá, as outras quatro vezes aconteceram nos e tiveram o seguinte registro: 2009 (19,5 mil pessoas em média), 2010 (25,3 mil pessoas em média), 2017 (16,5 mil pessoas em média) e 2018 (19 mil pessoas em média).

Para se ter uma ideia, nas oito vezes que o sediou a competição, a média de público só ficou abaixo dos 30 mil em 2016, quando a marca foi de 29 mil. Em 2007, quando o bateu o na final, a média de pessoas foi de 45 mil por partida.

O Mundial foi disputado duas vezes no , na África, e contou com 34 mil e 28 mil, em 2013 e 2014, respectivamente.

Esses números preocupam Gianni Infantino e a FIFA, pois sabem da importância do público local para que os estádios encham. Com a próxima Copa do Mundo se aproximando, os dados ligam um alerta no órgão organizador do maior evento futebolístico do mundo.