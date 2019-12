Mundial de Clubes: Sem Van Dijk, Liverpool sofre mais gols e ganha menos

O holandês corre sérios riscos de não entrar em campo contra o Flamengo, na final do Mundial de Clubes

O não chegou para o da FIFA com o máximo de suas forças. Nomes como Fabinho e Matip, por exemplo, sequer viajaram para o Qatar. Entretanto, os Reds correm risco de ficarem sem um de seus melhores nomes para a final deste sábado (21), contra o .

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Virgil van Dijk, zagueiro que ajudou o clube a traduzir o bom futebol em títulos, está doente. Não esteve no estádio para a suada vitória sobre o e ainda não treinou no Qatar. O risco de não entrar em campo contra a equipe brasileira é grande, e quando o holandês não está em campo o risco do Liverpool aumenta consideravelmente.

Levando em consideração números da atual temporada, o Liverpool vê suas chances de vitória e números de gols sofridos em média aumentarem. E não aumentam pouco.

A equipe de Jurgen Klopp entrou em campo sem Van Dijk apenas quatro vezes – acumulou duas vitórias, um empate e uma derrota. No ataque a média de gols não apresentou mudanças (2.3 por jogo), mas na defesa a história muda: com o holandês a média é de sofrer um gol por partida, e sem ele o número sobe para 2.8.

Além disso, o aproveitamento de 80% de vitórias cai para 50% na ausência de Van Dijk.

Se o zagueirão não entrar em campo, o torcedor do Flamengo ganha bons motivos para acreditar um pouco mais que o título mundial é possível.