Mundial de Clubes e Copa do Mundo 'juntos' em 2022? FIFA deve refazer seu calendário, diz jornal

Cedendo as datas do meio de 2021 para a Euro e Copa América, o Mundial da China deve ficar para o meio de 2022, já que a Copa acontece no fim do ano

O novo Mundial de Clubes da Fifa estrearia seu formato no meio de 2021, mas diante do cenário de pandemia do coronavírus, a entidade se viu obrigada a pensar em uma nova data. A e a serão disputada entre junho e julho do ano que vem e o Mundial deve ficar para o mesmo período de 2022.

Se for oficializada esta nova data, como o jornal espanhol AS noticia, o ano de 2022 será recheado de competições, já que em novembro e dezembro está programada a Copa do Mundo no Qatar. A competição de seleções será disputada no fim do ano por questões climáticas do país do Oriente Médio.

O novo formato do torneio de clubes reunirá 24 equipes e ocuparia o espaço da no calendário da Fifa. Os times serão divididos em oito grupos com três equipes em cada e os melhores classificados avançam para o mata-mata, que se inicia já nas quartas de final.

Assim como as principais competições da entidade, o novo Mundial será disputado de quatro em quatro anos. A segunda edição do seria disputada em 2025, um ano antes da Copa sediada no Canadá, e .

Por outro lado, e para abrir espaço para o futebol de clubes, a FIFA também pode adiar todos os jogos das seleções até o próximo ano. Em outras palavras, adiaria as datas internacionais de setembro, outubro e novembro. Isso foi antecipado pelo vice-presidente da FIFA, Victor Montagliani, que lidera o grupo de trabalho do calendário.