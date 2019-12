Mundial de Clubes "de verdade", que terá o Flamengo, já tem datas

A edição 2021 do certame contará com maioria europeia e sul-americana e será realizada na China

Em outubro de 2019, Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciou um novo formato para o , que será completamente reformulado a partir de 2021 e contará com 24 equipes.

Ao falar sobre o torneio, que será realizado na , Infantino disse que será “a primeira e verdadeira copa do mundo para times e clubes de todo o mundo”. E a competição já ganhou data.

Segundo informado no blog do jornalista Marcel Rizzo, do UOL, a competição vai acontecer entre os dias 17 de junho e 4 de julho. O formato do torneio ainda não foi definido, mas deverá ter os 24 times divididos em oito grupos de três, com o vencedor de cada chave avançando a partir das quartas de final até a grande decisão.

Desta forma, os times finalistas disputarão um mínimo de cinco jogos para garantirem o título. No formato atual, clubes sul-americanos e europeus jogam apenas duas vezes.

O , representante sul-americano no Mundial de Clubes de 2019 após ter conquistado a Libertadores, já garantiu vaga para a edição 2021.

A ideia é que a Conmebol tenha seis representantes – provavelmente definidos entre campeões de Libertadores, Sul-Americana e da nova Supercopa Sul-Americana. A UEFA contará com a maioria de participantes: serão oito europeus na disputa, sendo estes provavelmente campeões e vices de Liga dos Campeões e .