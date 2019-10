Novo Mundial de Clubes: onde, quando e quem jogará o torneio

A competição da Fifa começa em 2021 e a Goal te antecipa tudo o que já se sabe sobre o torneio

Em março de 2019, a Fifa anunciou o novo formato do . O torneio entra no calendário no lugar de outra competição da própria Fifa, a . Com isso, o Mundial como conhecemos hoje, disputado desde 2005, deixará de existir depois de 2020.

Mesmo sem muitas definições, a Goal te informa sobre tudo o que você precisa saber sobre a nova competição interclubes. Confira:

Quantos times estarão no novo Mundial de Clubes?

O novo Mundial terá 24 equipes de todo o mundo. A Europa será o continente mais representado, com oito times. A América do Sul terá direito a seis clubes na competição. As demais vagas serão divididas entre as demais confederações continentais.

No atual formato, apenas 7 equipes disputam a competição (todos os campeões continentais e mais o campeão do país sede).

Quais times estarão no Mundial de Clubes?

Não há oficialização de nenhuma confederação sobre como as vagas serão distribuídas no Mundial de Clubes de 2021. Na América do Sul, é dado como certo que os quatro últimos campeões da Libertadores antes do torneio, entre 2017 e 2020, estejam presentes. As outras duas vagas seriam disputadas pelos vencedores da .

Caso se confirme, e (ARG) já têm presença garantida na competição.

Os europeus poderão ter como representantes e (últimos vencedores da Liga dos Campeões).

Qual será o formato do Mundial de Clubes de 2021?

Serão oito grupos com três equipes em cada. O vencedor de cada chave avança para a disputa das quartas de final. Todos os duelos de mata-mata serão em jogo único.

No total, o campeão do torneio fará cinco jogos.

Quando será o Mundial de Clubes de 2021?

A competição não tem data oficial, mas a Fifa trabalha para fazer a primeira edição entre os dias 17 de junho e 4 de julho de 2021. Ou seja, não será mais disputado no final do ano, como tradicionalmente acontece.

O novo Mundial de Clubes ocorrerá a cada quatro anos, ocupando o lugar da Copa das Confederações, que teve sua última edição em 2017, na .

Onde será o Mundial de Clubes de 2021?

A Fifa anunciará no dia 27 de outubro de 2019 a sede do novo torneio. A é uma das favoritas para receber a competição.

Até lá, os mundiais de 2019 e 2020 serão disputados no Qatar.