Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

City Group? BlueCo? RedBird? O modelo de multipropriedade no futebol já não é exclusivo dos grandes clubes e grupos internacionais. Também nas divisões inferiores, pode ser um caminho para construir projetos esportivos, compartilhar conhecimentos e desenvolver jovens talentos. Essa é a visão do Estrella Football Group, grupo com presença internacional que adquiriu a Pro Patria, somando-a a clubes como o Cascais e o Carvoeiro United, em Portugal.

Quem explicou a ideia que o grupo está levando à Itália e o projeto por trás da compra da Pro Patria foi, em entrevista exclusiva ao Calciomercato, David Dwinger, cofundador e presidente do Estrella Football Group. Jovens, talento, tecnologia, infraestrutura e, acima de tudo, ambição: esses são os pilares do investimento, no qual o resultado esportivo deve ser consequência de um processo estruturado.

Conte um pouco sobre sua trajetória no esporte e como surgiu o Estrella Football Group. Qual era a ideia original do projeto e que tipo de grupo de futebol vocês querem construir?

"Cresci em uma família ligada ao esporte: muitos dos meus familiares foram atletas, alguns deles olímpicos, e meus filhos também jogam futebol. Pessoalmente, o talento me atrai muito, em todas as suas formas. Gosto de pessoas talentosas e de estar cercado por elas, porque acho que podem gerar valor. Por exemplo, gosto de ter ao meu lado pessoas como Cecilia Vagnoni, a melhor jogadora de hóquei do mundo, que hoje trabalha conosco".

Publicidade Publicidade

O que convenceu vocês a investir na Pro Patria? O que viram nesse clube?



"Analisamos muitos clubes e continuamos procurando outros. Queremos ampliar bastante nosso portfólio. Temos uma ferramenta com 50 critérios de avaliação: localização geográfica, possibilidades de crescimento, história e muitos outros aspectos. A Pro Patria tem uma história importante e conta com pessoas como nosso sócio Luca Bassi e Walter Sabatini, que poderia nos ajudar a crescer no aspecto esportivo.



Vimos um bom potencial, que poderia se transformar em algo importante. Entendemos que, depois de uma temporada difícil, aquele era o momento certo para agir e investir".

Tópicos relacionados

E quais são os sonhos que vocês trazem e as principais prioridades para o crescimento do clube?



"O objetivo, ou melhor, o sonho, é obviamente voltar à Série A e, quem sabe, chegar a enfrentar Milan e Juventus (risos, nota da redação). Hoje, o acesso à Série C é uma prioridade, mas não deve ser visto como um objetivo em si: precisa ser o resultado do trabalho que fazemos.



Mas, claro, precisamos ser realistas e sustentáveis. Temos de garantir que nossos clubes não enfrentem problemas e agir com muita inteligência. Precisamos construir uma marca e levar os torcedores de volta ao estádio. Fazer com que se apaixonem é fácil, mas temos de conseguir mantê-los por perto mesmo quando as coisas não vão bem".



Hoje, o Estrella possui clubes na Itália e no exterior, entre eles Pro Patria, Cascais e Carvoeiro. Ao comprar um clube, vocês também procuram características e oportunidades específicas para os jovens?



"Sou pai e, por isso, tenho muito interesse no futebol de base. Acredito que seja o caminho mais sustentável possível. Desde o ano passado, com o rebaixamento, muitos jogadores saíram. Nossa ambição é levar o maior número possível de jovens para o time.



Precisamos ter uma ligação muito estreita entre o time principal e as categorias de base. É preciso trabalhar para reduzir a distância entre o sub-19 e o time principal. O objetivo é alcançar a maior taxa de aproveitamento possível.



Naturalmente, precisamos ser ambiciosos e atrair jovens talentos. Temos de ser capazes de oferecer um contrato a eles o mais rápido possível, para evitar que encontrem uma oportunidade em outro lugar. Nossa missão é encontrar uma forma de manter os talentos aqui e ajudá-los a dar o próximo passo".

Publicidade

O modelo de multipropriedade costuma ser associado a grandes grupos internacionais e ao futebol de alto nível, como City Football Group, BlueCo ou Red Bull. Como essa abordagem pode funcionar nas divisões inferiores, onde os recursos financeiros, a infraestrutura e a visibilidade são muito diferentes?

"Sinceramente, damos muita atenção ao que acontece fora de campo antes mesmo do que acontece dentro dele. Nossa prioridade é ganhar visibilidade e, por isso, buscamos alcançá-la não só com resultados esportivos, mas também com entrevistas como esta, pelas redes sociais...



Fiquei impressionado com o nível de visibilidade que o futebol amador italiano já consegue ter.



O objetivo é crescer nas redes sociais, aumentar nossa exposição, causar impacto e ampliar as receitas comerciais. Queremos ter mais torcedores, atrair talentos e conseguir competir também com clubes de outros países, como Reino Unido, Áustria e Holanda".

Publicidade

Como você vê o futebol italiano hoje? A Itália tem uma enorme tradição e muito talento, mas também enfrenta vários problemas estruturais. E qual é a posição do grupo na disputa entre Malagò e Galliani?

"Certamente, algo mudou na Itália em relação ao passado, independentemente do que acontecer na federação. Para mim, não pode ser apenas uma questão de talento individual: evidentemente, algo já não funciona como antes, e é preciso dar mais um passo à frente.



É preciso correr riscos, mas acredito que o caminho passa pelos jovens. Muitos deles escolhem jogar no exterior. A pergunta que a Itália precisa fazer é: por que nossos talentos decidem ir embora? Há tantos bons clubes na Itália, inclusive na Série B. Não acho que tenha deixado de existir talento no país de vocês, muito pelo contrário. Mas acredito que esse talento se perde pelo caminho".

Publicidade

Ainda sobre os jovens, qual é a dificuldade de desenvolver jogadores em um ambiente não profissional ou semiprofissional? E como competir com as categorias de base dos clubes maiores?

"Talvez não hoje, mas competir com as categorias de base dos principais clubes é o caminho que queremos seguir. Há muitos jovens que podem crescer aqui e, quem sabe, chegar a um nível importante. Precisamos ter ambição nesse sentido.



Quero que as pessoas digam: "Meu filho precisa ir para lá, porque é onde terá mais chances de se tornar jogador profissional". Se conseguirmos construir esse tipo de ambiente, teremos alcançado um resultado importante.



Se você realmente se dedica ao desenvolvimento dos jovens e consegue explicar bem o projeto a eles, as pessoas vão entender que esse é o melhor caminho. Estou convencido de que nenhum outro clube fará o que queremos fazer".

Publicidade

Na Itália, os grandes clubes passaram a ter segundos times na Série C, e projetos como o Milan Futuro chegaram também à Série D. Como vocês avaliam esse modelo?

"Sinceramente, depende do lugar. Com nosso primeiro clube, o Cascais, escolhemos criar e manter um segundo time. E, se ele acabar tendo de jogar em uma divisão inferior por causa de seus resultados em campo, não há problema. O modelo é 100% correto. O fato de o Milan Futuro poder estar na Série D é apenas uma anomalia.



Repito: todos precisamos tentar manter os talentos no nosso sistema. E não devemos olhar para os jovens apenas sob uma perspectiva comercial; por isso, os segundos times podem ser uma opção válida. Precisamos identificar os melhores garotos de 16 e 17 anos e gerar valor para eles".

Publicidade

A observação e o recrutamento de jogadores são centrais na filosofia do Estrella, inclusive por meio do ClubOS. Pode explicar como esse sistema funciona?

"É um software que todos os clubes deveriam usar, não apenas para a área esportiva, mas também para as finanças, os patrocinadores e os outros aspectos da gestão. Inserimos todos esses dados em um sistema e, a partir deles, podemos extrair modelos que nos ajudam e nos dão sugestões.



Buscamos sempre o chamado "efeito borboleta": o sistema permite que os usuários tomem decisões individuais e entendam como elas poderiam influenciar o futuro. Por exemplo, posso precisar de um zagueiro porque estamos sofrendo muitos gols. Mas, se fizer esse investimento, posso perder o jogador de 19 anos cujo desenvolvimento estou esperando. No futebol, há muitos dados que não são interpretados. Com nossa ferramenta, criamos simulações do futuro".

Publicidade

Olhando para os próximos cinco anos, onde você gostaria de ver o Estrella Football Group e a Pro Patria?

"É uma pergunta difícil (risos, nota da redação). Do ponto de vista esportivo, acho que o objetivo pode ser chegar rapidamente à Série B. Mas repito que isso deve ser o resultado de um processo. Também ficaria satisfeito em nos estabelecermos na Série C, desde que tenhamos certeza de que lançamos muitos jovens no time principal e nos tornamos uma referência na formação de jogadores em toda a região".