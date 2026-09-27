A União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, impôs punições financeiras ao Feyenoord por causa do comportamento de sua torcida durante o confronto com o Barcelona no Camp Nou, que registrou episódios relacionados a conduta racista, arremesso de objetos e cânticos inapropriados, além de danos causados ao setor da equipe visitante.

Segundo a decisão da Uefa, as punições impostas ao clube holandês somaram um total de 74.375 euros, entre elas uma multa de 25 mil euros por causa da conduta racista e/ou discriminatória de sua torcida.

A União das Federações Europeias de Futebol também decidiu reduzir em 25% a cota de ingressos da torcida do Feyenoord para o próximo jogo fora de casa, caindo de 5% para 3,75% da capacidade do estádio da equipe mandante, com a execução da punição suspensa por um período de dois anos em regime de teste, a partir da data da decisão.

As punições incluíram ainda uma multa de 26.375 euros por causa do arremesso de objetos e 10 mil euros por causa da transmissão de uma mensagem inapropriada durante um evento esportivo, enquanto foi imposta uma multa adicional de 13 mil euros em razão dos atos de vandalismo registrados no estádio Camp Nou.

As punições não pararam nas multas financeiras, já que a Uefa obrigou o Feyenoord a entrar em contato com o Barcelona no prazo de 30 dias para acertar os custos dos danos causados por seus torcedores no setor da equipe visitante.

Estas punições fazem parte do pacote de decisões emitidas pela União das Federações Europeias de Futebol a respeito de episódios registrados nos jogos da primeira rodada de suas competições de clubes.