Multa e proibição de contratações: a Federação Inglesa impõe punições ao Chelsea

A Federação Inglesa de Futebol impôs ao Chelsea uma pena de proibição de contratações por duas janelas de transferências com execução suspensa e uma multa de 10 milhões de libras esterlinas, após condená-lo por violação das regras de transferências.

A Federação Inglesa confirmou que a proibição de transferências imposta ao Chelsea se estenderá por duas janelas, mas está suspensa devido à execução suspensa.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", o Chelsea escapou de uma pena de perda de 6 pontos com execução suspensa após um recurso sigiloso, embora esteja obrigado a pagar uma multa de vários milhões.

O Chelsea havia sido acusado de 74 violações das regras da Federação Inglesa em setembro de 2025, mas o clube recorreu.

As 74 acusações resultaram de condutas que "se estenderam de 2009 a 2022", e envolveram as negociações de Willian, Eden Hazard e Samuel Eto'o.

A atual diretoria do clube recorreu à autodenúncia do Chelsea junto à Federação Inglesa.

Em comunicado divulgado pela Federação Inglesa nesta sexta-feira: "Foi imposta ao Chelsea uma pena financeira de 10 milhões de libras esterlinas e uma proibição de registro por duas janelas de transferências com execução suspensa, por violar os regulamentos de agentes de futebol da Federação Inglesa de Futebol, os regulamentos de trabalho com intermediários e os regulamentos de investimento de terceiros em jogadores".

O comunicado acrescentou: "A Federação Inglesa acusou o Chelsea de cometer 74 violações da regra E1.2 da Federação Inglesa após os atuais proprietários denunciarem espontaneamente a má conduta assim que compraram o clube. A Federação Inglesa segue investigando a má conduta individual decorrente deste caso".

O comunicado prosseguiu: "O Chelsea admitiu 74 violações da regra E1.2 da Federação Inglesa antes da realização da audiência, e uma comissão regulatória independente impôs uma pena de perda de 6 pontos, que teria sido suspensa até 30 de junho de 2027, e uma multa de 10 milhões de libras esterlinas".

A Federação esclareceu: "O clube recorreu contra a pena de perda de pontos com execução suspensa, e um órgão de recurso independente aceitou o recurso e anulou essa pena após outra audiência. Em seu lugar, o órgão de recurso impôs uma proibição de registro por duas janelas de transferências completas e consecutivas com execução suspensa até 30 de junho de 2027".

O comunicado concluiu: "A multa de 10 milhões de libras esterlinas imposta pela comissão regulatória não estava sujeita a recurso, e o valor será integralmente investido no futebol de base".