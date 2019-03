Muller ataca Low por "aposentá-lo" da seleção alemã: "Quanto mais penso, mais me irrito"

Thomas Muller, atacante do Bayern de Munique, declarou em entrevista exclusiva à Goal sobre o seu descontentamento a respeito da convocação para a seleção alemã realizada por Joachim Low, que deixou o jogador de fora da lista.

"Quanto mais tempo penso nisso, mais fico irritado com a forma como isto aconteceu. Não compreendo porque é que esta decisão deve ser tão definitiva. Fiquei totalmente confuso com esta decisão de forma inesperada pelo técnico da seleção. Um treinador precisa tomar decisões, não duvido disso, mas Mats, Jerome e eu ainda podemos jogar futebol em um nível superior. Temos uma longa, intensa e muito bem-sucedida jornada com a Federação Alemã de Futebol nos últimos anos", declarou o jogador em um vídeo publicado nas redes sociais.

Além de Muller, todos os jogadores que foram campeões mundiais de 2014 e jogam pelo Bayern de Munique também foram dispensados pelo treinador, como Hummels e Boateng.

"Pouco depois de saber sobre a decisão feita pelo técnico, lemos declarações preparadas para a FAF e seu presidente na mídia. Para mim, isso não é um bom estilo e definitivamente não é uma demonstração de adoração. Sempre tive orgulho de usar a camisa da FAF. Sempre dei tudo. Foi uma jornada incrível. Eu sou um lutador e vou olhar para frente agora. O jogo não acabou", concluiu.