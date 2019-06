Mulher que invadiu campo na final da Champions faz propaganda de conteúdo erótico

Os 'stewards' não tiveram grandes problemas para tirar a cidadã do gramado do estádio Wanda Metropolitano

Logo após o gol marcado por Mohamed Salah, no pênalti mais rápido já apitado na história da , a final entre e precisou ser interrompida por alguns segundos depois que uma mulher invadiu o gramado, correndo com um maiô.

Como de costume, as câmeras não deram espaço à manifestação, algo comum independentemente da mensagem a ser exibida. No caso, a cidadã fazia propaganda do YouTuber russo Vitaly Zdorovetskiy, famoso por fazer pegadinhas de teor pornográfico.

O canal de YouTube tem cerca de 10 milhões de inscrições e as buscas em relação ao conteúdo aumentaram consideravelmente em meio ao intervalo da partida – que nos primeiros 45 minutos terminou com vitória parcial de 1 a 0 para o Liverpool.