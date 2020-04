Mais um herdeiro para Kaká: Carol Dias, mulher do ex-jogador, anuncia que está grávida

Carol Dias anunciou no Domingo de Páscoa que ela e o ex-jogador brasileiro esperam o primeiro filho do casal

Kaká será pai pela terceira vez. Neste domingo de Páscoa, Carol Dias Leite, mulher do ex-jogador, anunciou nas redes sociais a chegada do primeiro herdeiro do casal.

"Obrigada Jesus pelo sacrifício de amor, por estar vivo dentro de nós e por ser renovo diário de esperança e bom ânimo, obrigada por nos sustentar com a sua mão poderosa, obrigada pelo milagre da vida e pela força sobrenatural de poder gerar uma vida!", escreveu a modelo ao lado de uma foto com o marido e a barriga da gravidez.

"Fico feliz em finalmente compartilhar um pouco dessa imensa alegria por aqui! Tenham uma feliz páscoa e que o espírito santo reine em nossas vidas!", completou.

Este é o primeiro filho do casal Kaká e Carol. Eles estão juntos há mais de três anos e se casaram em novembro do ano passado. Famosos como Marina Ruy Barbosa, Maisa Silva, Simone, da dupla com Simaria, e Larissa Manoela felicitaram os dois na postagem.

Kaká já é pai de Luca, de 11 anos, e Isabela, de 8. Os dois são frutos de seu relacionamento com Carol Celico, com quem o ídolo de e e melhor jogador do mundo de 2007 foi casado até 2015.