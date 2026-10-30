O Galatasaray conquistou uma vitória convincente pela Süper Lig na noite de sexta-feira, ao derrotar o Konyaspor por 0 a 4. O atacante Leroy Sané, porém, não ficou totalmente satisfeito após a partida, como mostram imagens feitas logo depois do apito final.

Nas imagens, um cinegrafista caminha lentamente ao redor de Sané logo após o fim do jogo, filmando o alemão.

Sané não gosta da situação e grita, indignado, para o cinegrafista: "Sai daqui com essa câmera, porra!"

Contra o Konyaspor, Sané começou no banco de reservas. Ele entrou após uma hora de jogo, no lugar de Yunus Akgün, que havia marcado um gol.

O atacante de 30 anos joga pelo Galatasaray desde o verão do ano passado. Nesta temporada, entrou em campo 13 vezes até agora, cinco delas como titular. Nessas partidas, ainda não teve participação em gols.

No sábado, o Galatasaray conquistou, portanto, uma vitória convincente. Victor Osimhen, Akgün, Aleksey Batrakov e Rafael Leão, de pênalti, marcaram os gols.

Com a vitória, a diferença entre o líder Galatasaray e o segundo colocado Amedspor agora é de cinco pontos. O Amedspor ainda tem uma partida por disputar. O Konyaspor está logo acima da zona de rebaixamento, na 15ª posição.