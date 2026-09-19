Pascal Groß não conseguiu entrar no XXL-elenco da DFB de Jürgen Klopp, mas teve tranquilidade para entregar mais uma atuação de alto nível na Premier League. Na sensacional vitória por 3 a 0 sobre o Meister FC Arsenal, o jogador de 35 anos marcou o gol do 1 a 0 (31') para os Seagulls e deu a assistência para o placar final, anotado pelo ex-jogador do Stuttgart, Chema Andres.

Com a terceira vitória na temporada, Groß e o Brighton subiram para o terceiro lugar da Premier League. O Arsenal, por outro lado, perdeu a liderança e aparece com 12 pontos, dois a mais que a equipe de Hürzeler. Com 16 gols, o Brighton balançou as redes tantas vezes quanto o líder Manchester City e o Arsenal juntos (ambos com 8).

"Acho que o Arsenal pode tratar isso como um tropeço. A forma deles nesta temporada vinha sendo boa até aqui, mas isso foi realmente uma atuação chocante", disse o ex-jogador da Premier League Curtis Davies, como comentarista da BBC.

Mikel Arteta e Fabian Hürzeler: o que disseram os técnicos?

"Um resultado realmente decepcionante e uma atuação decepcionante", disse o técnico campeão Mikel Arteta à Sky Sports. "O Brighton subiu uma marcha a mais do que nós. Fomos extremamente fracos tecnicamente e não respeitamos o jogo." O espanhol parabenizou o vencedor de forma justa e falou em uma "lição importante".

"Foi uma vitória especial. Não apenas porque jogamos contra o melhor time da Inglaterra, mas também pela atuação. Estou realmente orgulhoso da minha equipe", disse Hürzeler, que ainda reservou um elogio extra para Groß: "Ele se diverte em campo e faz gols. Dá realmente para confiar totalmente nele, e ele torna claramente melhores os companheiros ao seu redor."

Para os Gunners, que tiveram Kai Havertz em campo durante os 90 minutos, não foi apenas a primeira derrota da temporada em todas as competições, mas também a primeira perda de pontos depois de sete vitórias até aqui. No domingo, o City poderá ampliar a vantagem sobre o Arsenal para três pontos. Os Skyblues recebem o AFC Sunderland, de Granit Xhaka.

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Quem levou a melhor no duelo da parte de baixo da tabela entre Tottenham e Aston Villa?

Na parte de baixo da tabela, a crise do arquirrival do Arsenal, o Tottenham Hotspur, continuou. É verdade que os Spurs marcaram seus primeiros gols na temporada da Premier League no duelo com o Aston Villa, mas acabaram derrotados em casa por 3 a 2 pelo vencedor da Liga Europa.

O ex-jogador do Freiburg Johan Manzambi conseguiu suas primeiras participações em gols em sua estreia como titular pelo Villa. O internacional suíço fez ele mesmo o 1 a 0 para os visitantes e ainda deu a assistência para o ex-emprestado do Bayern Nicolas Jackson marcar o 2 a 0. Emiliano Buendia fez o 3 a 0 e encaminhou a vitória, antes de os Spurs diminuírem com Conor Gallagher e Jan Paul van Hecke.

Com isso, o Tottenham de Roberto De Zerbi caiu de volta para a 18ª colocação, na zona de rebaixamento. Dependendo dos resultados de Fulham e do recém-promovido Coventry, o risco é de queda para a lanterna.

Já o Aston Villa de Unai Emery comemorou a primeira vitória na temporada e o salto para o 15º lugar.

Matthias Jaissle e o Newcastle United impuseram neste sábado a primeira derrota ao surpreendente promovido Hull City. Na vitória dos Magpies por 2 a 1, Joe Willock e Lewis Hall marcaram ainda nos minutos iniciais. Yoane Wissa ainda desperdiçou um pênalti que poderia ter feito o 3 a 0 pouco antes do intervalo. Apesar de ter muito mais a bola e 21 finalizações, o Hull não passou do gol de honra de Mohamed-Ali Cho. As duas equipes somam oito pontos e ocupam a parte de cima do meio da tabela.















