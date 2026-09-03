Mario Götze exibiu um sorriso alegre ao técnico da seleção. O fato de Jürgen Klopp também ter encontrado o herói da Copa do Mundo de 2014 em sua turnê pela república do futebol não serviu, ainda assim, como "breaking news" - um retorno do jogador de 34 anos à seleção alemã é altamente improvável. Em compensação, duas semanas antes da primeira convocação de Klopp, outras decisões começam a se desenhar, com potencial até para surpresas.

Era de se esperar que Klopp, em Munique, garantisse seu apoio ao craque Jamal Musiala. Mas também Jonas Urbig, um dos candidatos a herdar o posto do agora definitivamente aposentado Manuel Neuer no gol da DFB, relatou uma "boa conversa". A conversa com Marc-Andre ter Stegen foi até "realmente ótima", disse ao menos o goleiro que agora atua pelo Ajax de Amsterdã.

Em Stuttgart, Klopp conversou, entre outros, com a revelação do ataque Dzenan Pejcinovic, em Frankfurt com Younes Ebnoutalib, autor de três gols pelo Eintracht, que ainda poderia defender Marrocos. Também em Augsburg e Mainz ele observou possíveis candidatos; o salvador do futebol alemão vai trabalhando de sul a norte e de clube em clube pela liga. Paralelamente, ligou para Florian Wirtz e mandou o recado: "Quem quiser jogar com a gente tem que incluir o gegenpressing."

A ideia de futebol de Klopp é bem conhecida (palavra-chave: heavy metal!), mas em uma entrevista mais longa ele também deu agora algumas pistas sobre sua forma de trabalhar em termos gerais. O ponto mais importante: o homem de 59 anos se apresenta como alguém que joga pelo time. "Eu nunca cheguei a algum lugar e disse: 'Eu sei como se faz.' Isso seria bobagem", afirmou à Sports Illustrated Deutschland.

Em vez disso, ele disse que "em cada novo começo, primeiro ouvi, observei as coisas, senti o ambiente". A grande arte estaria então em "classificar tudo isso corretamente, inspirar as pessoas, convencê-las do caminho em comum e desenvolver um entusiasmo".

Com esse entusiasmo, ele quer contagiar um país inteiro. "O futebol pode influenciar a atmosfera da sociedade", disse Klopp: "É preciso ter consciência dessa responsabilidade." Nada menos, mas também nada mais. "Também não é como se, por causa de um título, o Produto Interno Bruto aumentasse ou se vendessem mais carros."

Muitas de suas decisões, Klopp, que se considera "medianamente inteligente", toma com base no instinto, com "bom senso". Isso deve levá-lo a chamar Said El Mala, do Colônia, desprezado na Copa do Mundo por seu antecessor Julian Nagelsmann, como se ouve. Antonio Rüdiger, além de Neuer o único participante da Copa do Mundo que se aposentou por vontade própria, além disso "abriu caminho" para um rosto novo na defesa, como Yann Bisseck (Inter de Milão) ou Finn Jeltsch, do Stuttgart.

Nos encontros com seus candidatos, Klopp se mostra amistoso e descontraído; em Frankfurt, exibiu aos risos seu bíceps bem treinado. Um livro sobre liderança, disse ele, nunca leu; sua ideia central é antes: "Como eu gostaria que as pessoas me tratassem?"

Que o fracasso faz parte disso seria "a primeira coisa que você aprende como treinador de futebol", disse Klopp. Mas medo? Seu lema seria mais: "Que se dane, vou dar uma olhada agora." Se em algum momento algo emperrar, ele pode "até levantar a voz diante do time. Não com muita frequência, mas quando tenho a sensação de que alguém está deixando as coisas correrem em paralelo, aí eu aumento um pouco a rotação."

Como em sua turnê pela Alemanha no recomeço da DFB. "O agora", disse Klopp, "está bem legal neste momento." Mesmo sem o retorno de Götze.