Decepção no vestiário

Pochettino não escondeu a emoção ao ver seu time desmoronar em uma derrota contundente por 4 a 0 para um Liverpool implacável . O resultado deixa o Manchester United em situação delicada, perto da parte de baixo da tabela, e o técnico admitiu que o clima no elenco era sombrio. O plano tático que havia preparado foi, na prática, descartado nos primeiros dez minutos, deixando a equipe com dificuldades para resistir diante de seu maior rival.

Ao falar com a imprensa após o apito final, Pochettino descreveu o clima como pesado. "Muito, muito doloroso. Muita decepção. Você não imagina começar aqui na Premier League nessa situação. O único problema é que o jogo mudou completamente após seis minutos e agora podemos conversar e explicar tudo, mas o estrago já está feito. É muito doloroso. Os jogadores estão sentindo a dor de uma situação como essa. Eu disse a eles que precisam manter a calma e que o que aconteceu foi completamente injusto", afirmou o ex-técnico do Chelsea.

Revolta com a expulsão de Yoro

O principal lance polêmico da partida ocorreu quando Leny Yoro foi expulso por uma falta tática em Alexander Isak. Pochettino insistiu que o zagueiro francês foi punido com rigor excessivo pela arbitragem e afirmou que não houve intenção maliciosa no lance.

Ele argumentou que a trajetória da bola deveria ter sido considerada pela equipe do VAR antes da decisão final sobre o cartão vermelho. A expulsão obrigou o United a jogar com dez homens por mais de 80 minutos da partida.

Pochettino fez uma defesa detalhada de seu jovem zagueiro: "A bola estava indo para o goleiro. Acho que, nessa situação, se você analisar o VAR, pode ver, como vemos agora nas imagens, que ele [Leny Yoro] nunca teve a intenção de atingir [Alexander] Isak."

"O atacante viu que a bola estava indo para o goleiro, retardou um pouco a corrida e caiu. Não vou mudar o que aconteceu, e ser respeitoso é sempre importante. Ao mesmo tempo, preciso defender meu clube e dizer o que sinto. Acho que qualquer pessoa que joga futebol pode ver que aquele lance claramente não era para cartão vermelho."

Cobrança por mais concentração

Embora tenha criticado a arbitragem, o técnico também voltou a atenção para o desempenho e as decisões de seus jogadores. Ele mencionou uma oportunidade de pênalti desperdiçada no início do jogo, envolvendo Jeremy Jacquet e Bryan Mbeumo, que poderia ter mudado completamente o rumo da partida.

O técnico concluiu pedindo um período de reflexão dentro do elenco para evitar colapsos semelhantes no futuro. "E também precisamos aumentar nossa concentração, tomar decisões melhores em campo e ser muito melhores."

"Precisamos fazer autocrítica, mas, ao mesmo tempo, também precisamos falar de algumas situações que aconteceram durante o jogo e com as quais não estamos satisfeitos. Não vamos negar nossa responsabilidade. Precisamos melhorar e lidar melhor com as situações", acrescentou Pochettino, já de olho em uma sequência difícil de jogos.