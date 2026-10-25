Há quase três anos, o capitão do Borussia Dortmund Emre Can, atualmente lesionado com uma ruptura do ligamento cruzado, foi eleito "Jogador da seleção do ano de 2023" com ampla vantagem. Na época, quase 50 mil votos foram registrados na eleição organizada pelo fã-clube da seleção alemã. Can recebeu 64,6% deles.

Logo ficou claro que o resultado não fazia sentido. Afinal, o zagueiro havia disputado apenas 412 dos 990 minutos possíveis pela seleção alemã e nem sequer entrara em campo em cinco das 11 partidas de 2023. Mas duas contas de grande alcance no X haviam pedido, de brincadeira, votos para Can, e o apelo foi atendido.

No sábado, outro jogador do Dortmund venceu uma votação, em um resultado que parece bastante grotesco. Felix Nmecha foi eleito o melhor em campo na vitória do BVB por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. O jogador da seleção alemã recebeu 23% dos votos registrados pelo aplicativo oficial da Bundesliga entre os 86 minutos e o apito final.

O resultado surpreende por vários motivos. Nmecha havia sido substituído aos 79 minutos, quando o placar ainda estava 0 a 0. Jobe Bellingham entrou em seu lugar e, um minuto depois, deu a assistência para o gol da vitória de Maximilian Beier. Pelo golaço decisivo, Beier é que deveria ter liderado a preferência dos torcedores. Ou talvez Joey Veerman, que, como um quarterback, organizou muito bem o jogo do Dortmund.

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Felix Nmecha ainda não repetiu no BVB a boa fase do ano passado

Nmecha, por sua vez, teve uma atuação apagada e mostrou mais uma vez que ainda está longe da boa fase que conseguiu levar da temporada passada até a Copa do Mundo. Na competição, Nmecha era assunto constante e alvo de muitas especulações sobre uma transferência. Segundo elas, clubes ingleses estariam dispostos a desembolsar centenas de milhões por ele.

Até agora, porém, Nmecha não começou bem a nova temporada, se deixarmos de lado os dois gols importantes que marcou ao sair do banco contra o recém-promovido Paderborn (3 a 0), um deles de bicicleta. Fora isso, não marcou nem deu assistências.

Isso não significa, nem de longe, que o jogador de 26 anos esteja completamente perdido. Nas principais estatísticas, Nmecha registra números dentro de uma boa média. Mas a cobrança sobre alguém como ele, de quem o BVB espera atuações capazes de fazer a diferença, é simplesmente maior do que sobre outros jogadores. "O BVB sem Felix é diferente do BVB com ele", disse o técnico Niko Kovac em abril passado, quando Nmecha estava fora por uma ruptura de ligamento no joelho e, de fato, fazia falta ao Borussia na ligação entre os setores.

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Felix Nmecha: perdas de bola, pouca intensidade e falta de ritmo

Agora, porém, as atuações de Nmecha têm mais pontos negativos do que positivos. Na construção das jogadas, perde a bola sem necessidade, muitas vezes por displicência. Nos duelos diretos sem a bola, mostra pouca firmeza e força física; sua movimentação sem a bola também pode melhorar. Atualmente, falta-lhe intensidade tanto no ataque quanto na defesa e, apesar de jogar regularmente, ainda lhe falta ritmo.

Não se pode dizer que o jogador, que disputou 14 partidas pela seleção alemã, não se esforce. Nmecha assume responsabilidades em campo, corre e tenta bastante, mas muitas vezes não consegue fazer as jogadas darem certo ou toma decisões erradas. Como costuma atuar em espaços reduzidos, isso geralmente cria situações perigosas de imediato.

"Felix certamente ainda não está no nível a que pode chegar", disse Kovac há seis semanas, depois de substituir Nmecha no intervalo após uma atuação fraca contra o Hoffenheim. "Ele disputou a Copa do Mundo. Talvez a pré-temporada não tenha sido como de costume, mas agora ele precisa de um pouco de tempo. Temos que ajudá-lo a evoluir aos poucos. Fisicamente, ainda não está no nível em que eu gostaria de vê-lo, no nível em que pode estar e em que já esteve. Mas isso virá."

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Uma pausa faria bem a Felix Nmecha, que vive má fase

O Dortmund ainda espera por esse momento, embora Nmecha já tenha disputado três partidas completas de 90 minutos e tenha melhorado em relação ao início de setembro. O que ainda não vieram foram atuações dominantes. Nesse aspecto, ele ainda precisa evoluir muito.

"Gestão de carga é sempre uma expressão engraçada", disse Nico Schlotterbeck à Sky após a vitória sobre a SGE, ao ser questionado sobre o desgaste causado pelas longas viagens do Dortmund nos últimos dias. "Eu sempre posso jogar", afirmou o capitão, embora tenha ponderado que talvez seja mais fácil para ele, como defensor: "Para quem joga na frente, acho que é um pouco diferente".

Nmecha é o sétimo jogador do BVB com mais minutos em campo. Diante disso e de sua queda de rendimento, uma pausa para recuperar o fôlego lhe faria bem. Kovac deu uma pequena indicação de que isso pode acontecer já na terça-feira, no jogo contra o Bremen pela Copa da Alemanha. O técnico explicou que Jobe Bellingham "certamente voltará a estar em campo na Copa" e provavelmente começará como titular. Depois da boa atuação de Veerman, também não parece muito provável que ele vá deixá-lo no banco.

Talvez uma vaga no banco seja exatamente o estímulo de que Nmecha precisa neste momento. Ele já mostrou que tem qualidades, mas lhe falta completamente a regularidade. Kovac precisa encontrar uma maneira de fazer Nmecha recuperar a boa fase e atuar com mais constância. Afinal, não há dúvida de que o BVB precisa do Nmecha dinâmico e capaz de fazer a diferença do ano passado.

Felix Nmecha: seus números pelo BVB