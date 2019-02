"Muito feliz de voltar após 15 anos", diz Cuca, após ser anunciado pelo São Paulo

Vagner Mancini comandará equipe com aval de Cuca até sua liberação médica, prevista para acontecer em meados de abril

Em suas primeiras palavras como treinador do São Paulo, Cuca se mostrou contente em retornar ao clube que dirigiu entre janeiro e agosto de 2004.

"Estou muito feliz por voltar ao São Paulo depois de 15 anos, esperançoso de poder ajudar o clube novamente, como fiz em 2004. Minha vontade era de me apresentar agora, mas ainda não fui liberado pelo meu médico e terei de continuar com o tratamento aqui em Curitiba. Enquanto esses dois meses não chegam, estarei me preparando ainda mais para desenvolver meu trabalho", revelou o técnico.

O novo comandante do São Paulo, que segue o tratamento de uma aterosclerose, doença que afeta as artérias, também agradeceu aos envolvidos em sua chegada e garantiu empenho em trazer resultados positivos ao time.

"Tenho um carinho muito grande pelo São Paulo, desde 2004. Agradeço a todos, e especialmente à diretoria são-paulina, pela compreensão e também pela decisão de esperar pela minha plena recuperação. Chegarei com toda a força para ajudar o clube a cumprir com todos os objetivos", acrescentou.

Cuca deve ser liberado do tratamento em 15 de abril. Até lá, Vagner Mancini, que ocupava a função de coordenador técnico do clube, assumirá a direção do elenco interinamente a pedido do novo treinador. Por conta disso, o futuro comandante do Tricolor fez questão de expressar gratidão.

"Quero agradecer ao Mancini, porque todos sabemos que ele chegou ao São Paulo para exercer outra função, de coordenador, e ele só está assumindo o time de forma interina pelo nosso bem, especialmente pelo bem do São Paulo. Eu já tinha uma admiração grande por ele, e agora essa atitude só reforça o meu apreço. Estou muito feliz por esse desfecho e desejo ao Mancini e aos atletas toda a sorte do mundo no clássico contra o Corinthians no domingo. Estarei na torcida", concluiu Cuca.

O curitibano de 55 anos chegou à semifinal da Copa Libertadores em sua primeira passagem, quando foi eliminado para o campeão da competição, o Once Caldas. Meses depois, ele foi demitido por desgaste com a diretoria do clube. Seu rendimento na época foi de 30 vitórias, oito empates e 13 derrotas em 51 jogos.