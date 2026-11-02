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Jude Bellingham alcançou uma marca especial pelo Real Madrid ao marcar seu 50º gol pelo clube na vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Racing Santander. O jogador da seleção inglesa comemorou a marca e destacou a importância de dividir a responsabilidade no ataque com seus companheiros de equipe, que também são estrelas.

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Bellingham chega à marca de 50 gols

Bellingham alcançou uma marca histórica em sua trajetória no Madrid ao marcar seu 50º gol pelo clube. O meio-campista da Inglaterra fez o segundo gol na tranquila vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander.

O gol reforça a importância de Bellingham no elenco de Jos Mourinho, repleto de estrelas. Também coroou uma excelente semana para o clube, após uma expressiva vitória fora de casa sobre o grande rival Barcelona no Camp Nou.

Um sonho especial realizado

Chegar à marca de 50 gols foi um momento de grande emoção para o talentoso meio-campista. Ele fez questão de destacar a importância da conquista tanto no plano pessoal quanto para a equipe.

“Chegar a 50 gols pelo Real Madrid é muito especial”, explicou Bellingham no site oficial do clube. “Não só para mim e para os meus sonhos, mas também para o time.”

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Dividindo a responsabilidade no ataque

Ao comemorar a conquista pessoal, Bellingham fez questão de enfatizar a força coletiva do ataque do Real Madrid. Ele destacou que o time conta com vários jogadores capazes de decidir partidas quando necessário.

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“É muito importante que todos os jogadores marquem gols e façam a diferença nos jogos”, acrescentou. “Às vezes será Kylian Mbappé, Vini Jr, Arda Guler ou eu, mas o importante é que todos ajudem o time. Isso é o mais importante.”

Mantendo o embalo das vitórias

O Madrid agora tentará dar sequência à boa fase em meio a uma agenda cheia. O Real Madrid viajará para enfrentar o AEK pela Champions League na quarta-feira. Depois, enfrentará o Valencia por La Liga no sábado.