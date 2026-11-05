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Jose Mourinho lamentou abertamente o calendário exigente de sua equipe após uma vitória apertada sobre o AEK Athens na Champions League. O técnico português revelou que será obrigado a fazer novamente várias mudanças para um confronto decisivo pelo campeonato nacional neste fim de semana.

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Mourinho administra carga pesada de jogos

Mourinho expressou abertamente sua frustração com o calendário apertado e exigente após uma noite dramática em competição europeia. O Madrid conquistou uma vitória suada por 3 a 2 sobre o AEK Athens na OPAP Arena, pela quarta rodada da Champions League.

O resultado mantém suas ambições no torneio, mas o desgaste físico do elenco se torna uma grande preocupação. Para lidar com a sequência intensa de jogos em diferentes competições, o técnico precisou fazer mudanças amplas na escalação titular. Foram cinco alterações em relação à partida anterior pelo campeonato nacional para enfrentar o difícil confronto europeu em Atenas.

Mais mudanças são inevitáveis

O calendário intenso do futebol não dá sinais de aliviar à medida que a temporada avança para os movimentados meses de inverno. Por isso, a comissão técnica precisa mudar a escalação continuamente para evitar lesões graves e fadiga generalizada.

Mourinho admitiu que novas mudanças são inevitáveis na preparação para outro jogo decisivo no fim de semana. Manter os jogadores nas melhores condições físicas segue como prioridade para os departamentos médico e técnico.

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“Mudamos cinco jogadores de domingo para hoje”, explicou Mourinho em sua entrevista coletiva após a partida. “De hoje até sábado, vamos mudar quatro ou cinco.”

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Viagens aumentam o desgaste físico

A necessidade de rodar o elenco significa que vários nomes de destaque continuarão a entrar e sair da escalação titular. Mourinho citou especificamente Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni e Arda Guler entre os jogadores afetados por esse curto intervalo entre partidas.

Os desafios logísticos das viagens pelo continente para disputar jogos europeus só aumentaram o desgaste físico dos jogadores. O retorno de Atenas deixa o elenco com pouquíssimo tempo de preparação antes da próxima partida.

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“É muito difícil fazer isso com apenas dois dias e com jogos fora de casa”, acrescentou Mourinho, ao destacar a dificuldade da situação. “Mas é assim que as coisas são.”

Confronto importante fora de casa pela liga

O time de Mourinho agora precisa se recuperar rapidamente e voltar toda a atenção ao campeonato nacional. Uma difícil viagem o aguarda: a equipe irá ao Mestalla enfrentar o Valencia neste sábado.

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Conquistar os três pontos fora de casa será fundamental para suas ambições na parte de cima da tabela. O Real Madrid ocupa atualmente a terceira posição na classificação de La Liga, com 27 pontos somados nas primeiras 11 partidas da temporada.