O Senegal enfrenta o risco de uma eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026 após sua segunda derrota consecutiva para a Noruega por 3 a 2. A derrota colocou os “Leões da Teranga” em uma situação delicada antes do último jogo decisivo contra o Iraque e gerou uma onda de críticas ferrenhas dirigidas ao zagueiro Kalidou Koulibaly e ao técnico Pape Thiaw.

Koulibaly, segundo o site “Foot Mercato”, uma nota baixa de 1 em 10 após um desempenho desastroso descrito como “o pior de sua carreira”, já que foi responsabilizado pelos três gols devido a erros defensivos graves que começaram logo no quarto minuto contra o astro Erling Haaland, antes de ser substituído aos 72 minutos.

O Senegal registrou um recorde negativo ao perder duas partidas consecutivas na fase de grupos pela primeira vez em suas quatro participações na Copa do Mundo, depois de ter sido derrotado pela França por 3 a 1 na estreia, apesar de ter entrado no torneio com o ânimo elevado após conquistar o título da Copa Africana das Nações em janeiro passado.

O meio-campista e capitão Idrissa Jana Gueye expressou sua decepção, dizendo: “É um resultado muito ruim, mas ainda temos um jogo pela frente; precisamos descansar e nos preparar bem”, enquanto Ismaïla Sarr, que marcou os dois gols de sua equipe, não encontrou palavras para expressar sua frustração: “Não deveríamos ter feito isso, mas temos que nos orgulhar da nossa torcida”.

As críticas se intensificaram contra o técnico Thiaw, que recebeu a mesma avaliação, depois que ele surpreendeu a todos ao escalar a mesma equipe que havia perdido para a França e ao insistir em manter Koulibaly em campo, apesar de seu desempenho desastroso no primeiro tempo — decisões descritas como “difíceis de entender” e “sem entusiasmo”.

O zagueiro Ismael Jacobs tentou aliviar a pressão sobre seu companheiro, dizendo: “Todos cometemos erros. A equipe é que perdeu, não uma única pessoa”, mas a torcida senegalesa inundou a plataforma “X” com críticas, onde alguém escreveu ironicamente: “Muito bem, Koulibaly, obrigado, Babi Thiaw”, enquanto outro questionou: “Tem certeza de que Koulibaly é senegalês?”.

Crises internas lançam uma sombra sobre o elenco senegalês, relacionadas à situação contratual instável de Thiaw e ao não pagamento dos bônus de classificação aos jogadores, apesar de o técnico e seu assistente, Mori Diao, negarem que isso tenha afetado o desempenho em campo, em um momento em que a seleção enfrenta uma partida decisiva que determinará sua permanência na competição ou sua eliminação precoce e decepcionante.