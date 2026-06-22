O Bayern de Munique vive um momento de confusão e apreensão em relação ao futuro de seu astro francês, Michael Oliessi, após ele ter recusado uma proposta informal de prorrogação de seu contrato — válido até 2029 — e ter removido fotos da camisa do clube bávaro de suas contas nas redes sociais, enquanto o Real Madrid acompanha a situação de perto, apesar de ter negado oficialmente qualquer interesse no jogador.

De acordo com a conceituada revista alemã “Kicker”, que consultou fontes internas do clube, o Bayern está tendo dificuldades para lidar com Oulissi, a quem descreveu como “difícil de entender e extremamente evasivo”, especialmente após ter recusado, inicialmente, no início do ano, o pedido de renovação do contrato, sem ter anunciado sua posição definitiva até o momento, o que causa apreensão nos corredores da “Allianz Arena”.

O clube bávaro está se empenhando ao máximo para renovar o contrato do jogador o mais rápido possível, ciente de que ele merece um salário condizente com seu status, sobretudo após a renovação do contrato de Jamal Musiala com um salário estimado em cerca de 25 milhões de euros por ano; no entanto, a discrição e a ambiguidade de Oulissi fora de campo complicam as negociações.

Por outro lado, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial no último fim de semana, no qual negou qualquer contato direto ou indireto com o jogador ou seus representantes, reforçando a “excelente relação institucional” que mantém com o Bayern de Munique e lamentando a “divulgação de especulações sem fundamento”.

No entanto, o jornal espanhol “Mundo Deportivo” revelou que o comunicado tinha como único objetivo proteger o clube real de uma possível ação judicial por parte do Bayern, afirmando que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, “se apaixonou por Oulissi” e que o jogador francês é a estrela cuja contratação ele prometeu durante as últimas eleições presidenciais.

O jornal alemão “Bild” esclareceu que o Bayern anunciou não ter intenção de vender o jogador, nem mesmo por 200 milhões de euros, mas abrirá as portas para sua saída caso chegue uma oferta superior a 220 milhões de euros, com o objetivo de quebrar o recorde da transferência de Neymar Júnior para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros em 2017.

Oulisi, que se juntou ao Bayern há dois anos vindo do Crystal Palace, provou mais uma vez seu talento na partida da França contra o Senegal (3 a 1) na Copa do Mundo, onde deu uma assistência para Kylian Mbappé, em uma parceria que muitos gostariam de ver no nível dos clubes, especialmente no Real Madrid.

Vale lembrar que a assessoria de Oulissi divulgou um comunicado semelhante ao do Bayern de Munique, segundo a rede alemã “Sky”, negando qualquer contato com o Real Madrid, mas seu comportamento enigmático e a exclusão de fotos do clube bávaro de suas contas pessoais mantêm a porta aberta para especulações, colocando o Bayern diante de um grande desafio que exige “nervos de aço e poder financeiro” para manter o melhor jogador francês do momento.