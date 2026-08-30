"São dois garotos que podem e vão nos trazer uma dimensão diferente aqui, eles mostraram isso hoje", elogiou o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, à Sky os dois jogadores extraordinários na vitória em casa por 2 a 0 sobre o Hamburger SV, na noite de sábado.

Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas encantaram em suas estreias na Bundesliga e deram ao BVB algo que vinha sendo frequentemente sentido falta no Signal Iduna Park nos últimos tempos: futebol espetacular. Mas não apenas pelo espetáculo em si, e sim ao mesmo tempo a serviço da equipe e, logo na largada da Bundesliga, também decisivo para a vitória. "O elenco te dá aquilo que muitos talvez também peçam: coisas espetaculares. Nós melhoramos isso mais uma vez neste ano. Espero que esses garotos, que são tecnicamente muito fortes, mostrem suas capacidades", já havia dito Kovac antes da partida, formulando expectativas nesse sentido.

O que o técnico do BVB pode querer dizer com essa dimensão diferente: os dois reforços gregos, que vieram cada um de ligas europeias menores, podem fazer tudo aquilo que Julian Brandt, que deixou o clube e hoje atua pelo Ajax de Amsterdã, faz, mas ainda acrescentam um componente decisivo. Konstantelias e Karetsas são ainda mais jogadores capazes de fazer a diferença do que Brandt, porque conseguem criar dinâmica melhor do que ele saindo da estaca zero. São um pouco mais propositivos do que seu antecessor alemão e têm, especialmente nos espaços entre as linhas adversárias, a qualidade tão importante de produzir impulsos por conta própria do nada, criando repetidamente novas situações de jogo.

BVB: quão bom foi Giannis Konstantelias contra o HSV?

Nos empolgantes primeiros 45 minutos contra o HSV, Karetsas e Konstantelias foram, repetidas vezes, o pilar central do jogo ofensivo do Dortmund. Este último confirmou os bons sinais que já havia mostrado na Supercopa contra o Bayern de Munique (1 a 2), no fim de semana passado: o controle de bola curto de Konstantelias em altíssima velocidade é impressionante, assim como sua agilidade e fluidez nos movimentos. Soma-se a isso um alto grau de agressividade sem a bola, comprovado na noite de sábado não menos pelo desarme no meio-campo, freneticamente celebrado pelo público, por volta da meia hora de jogo.

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O fato de Konstantelias ter marcado pouco antes do apito para o intervalo, definindo o 2 a 0 final e celebrando de imediato também sua estreia em gols pelo BVB, foi a tão citada cereja do bolo. "Primeiro tempo top, foi perfeito. Colocamos em prática tudo o que queríamos colocar em prática", vibrou o chefe da defesa Waldemar Anton à Sky sobre a atuação de todo o Dortmund na etapa inicial. O gol de Konstantelias até saiu com um pouco de sorte, porque a bola desviou em um defensor do Hamburgo, mas ainda assim transbordou criatividade, já que o internacional grego, na verdade, havia mirado o canto curto com uma finalização sem olhar.

Com seu espírito, Konstantelias, após apenas cerca de 100 minutos com a camisa aurinegra, já está no melhor caminho para se tornar um xodó da torcida. E dá perfeitamente para imaginar como ele poderia ter seguido por esse caminho nas próximas semanas. Mas, o que é possivelmente uma grande pena não só do ponto de vista do BVB, mas também para o torcedor neutro da Bundesliga, talvez não vejamos mais Konstantelias por enquanto girando em campo de forma tão bonita como em sua estreia na liga.

O reforço do BVB Giannis Konstantelias se lesionou gravemente?

"Naturalmente, hoje devemos ser um pouquinho cautelosos com o que comunicamos. Mas temos, sim, preocupação com uma lesão mais grave", disse o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, à Sky e acrescentou, ao ser perguntado se Konstantelias poderia ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado: "A preocupação existe."

O frustrado Kovac foi na mesma linha após a partida. "Aí já temos que falar de algo a mais. Faremos os exames no domingo. Mas, pelo menos, não soa bem o que o médico me disse", afirmou o técnico do BVB.

Pouco depois de quase marcar seu segundo gol, Konstantelias se lesionou presumivelmente no joelho em um movimento infeliz durante uma dividida, caiu no gramado e, ao ser substituído aos 54 minutos, parecia pressentir algo ruim. Se os temores se confirmarem após os exames mais detalhados de domingo e Konstantelias realmente ficar fora por meses, isso seria um duro golpe, após uma estreia tão promissora, tanto para ele quanto para o BVB.

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O reforço de 26 milhões de euros já deu mais do que sinais de que faz o jogo ofensivo do Borussia avançar de forma significativa. E de que, sem ele, esse jogo também fica claramente mais lento. O fato de o BVB não ter sido mais tão dominante no segundo tempo se deveu, por um lado, certamente à nítida melhora de desempenho dos visitantes de Hamburgo. Mas, por outro, com Konstantelias também saiu de campo muita mobilidade e criatividade.

"Quando o Dortmund joga da direita para a esquerda, joga entre as linhas, você primeiro corre muito atrás, não consegue realmente entrar na pressão. Esse foi o nosso problema", explicou o capitão do HSV, Nicolai Remberg, à Sky, o motivo de sua equipe ter oferecido tão pouca resistência ao BVB no primeiro tempo.

Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas encantam no BVB

Konstantelias foi, ao lado do compatriota Karetsas, a peça mais importante para os problemas do Hamburgo, já que eram os dois novos espíritos criativos que faziam rotações inteligentes o tempo todo, que mantinham o jogo entre as linhas em um nível enormemente alto com seu domínio de bola perfeito, tornando-o rápido e ao mesmo tempo preciso. "Brutal", chamou Anton a atuação dos dois gregos. "A mobilidade que eles têm, o quão perigosos são, isso é uma grande qualidade nessa idade e também é disso que precisamos para o futuro. Estou feliz por tê-los conosco."

Não apenas os torcedores do BVB devem achar uma pena, após essas primeiras impressões da dupla, se Karetsas agora não puder mais ter ao seu lado por um tempo maior seu parceiro ideal. E, do ponto de vista do Dortmund, surge a pergunta urgente: como substituir Konstantelias? "Fiquei incrivelmente triste pelo garoto. Desde o primeiro dia ele tem uma presença fantástica aqui, também no vestiário. Todos nós já gostamos muito dele. Quando então você faz um primeiro tempo tão bom, precisa ser substituído e se teme algo mais grave, isso é simplesmente absurdamente irritante", ressaltou Book, que havia acompanhado com expressão preocupada a lesão do meia ofensivo, que ele e os outros dirigentes do clube queriam muito.

No sábado, Kovac colocou em campo Marcel Sabitzer, de perfil mais defensivo, no lugar de Konstantelias, e ao austríaco faltou perceptivelmente, como era de se esperar, o espírito de seu antecessor. Puramente pelas características de jogo, Samuele Inacio, que chamou atenção contra o HSV após entrar em campo ao receber um vermelho relâmpago e ter de sair rapidamente do gramado, seria o substituto predestinado de Konstantelias. Mas é permitido duvidar se o grande talento de 18 anos já está pronto para isso na medida necessária.

Jadon Sancho poderia voltar mais uma vez ao BVB agora?

Maximilian Beier é uma alternativa mais experiente, mas então Kovac já teria que voltar atrás em seu plano de utilizar o internacional alemão no futuro em um dos dois corredores. E, nesse caso, a vaga de Beier para as pontas ficaria em aberto no elenco.

De um jeito ou de outro, é perfeitamente imaginável que as cabeças responsáveis pelas transferências voltem a ferver nos poucos dias restantes até o fechamento da janela de transferências de verão, na terça-feira (1º de setembro), às 20h. Foi o que também indicou o diretor-geral esportivo Lars Ricken: "Dependendo da gravidade real da lesão, vamos orientar nossos próximos passos a partir disso. Mas uma coisa é certa: nos próximos três dias não temos nada planejado."

Mas que ajuda de última hora poderia entrar em questão como substituto direto no caso de se confirmarem os piores temores sobre Konstantelias, algo que o próprio Ricken também considerava possível?

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Said El Mala, jogador desejado pelo Dortmund antes do acerto com Konstantelias, renovou com o Colônia e não está mais disponível. Um outro nome pode, por isso, voltar a se impor: Jadon Sancho. O inglês seria uma solução predestinada, é um tipo de jogador parecido com Konstantelias e, assim como ele e Karetsas, também tem a qualidade de criar dinâmica saindo da estaca zero. Especulações sobre um novo retorno de Sancho ao BVB não faltaram nas últimas semanas e meses, embora tenham naturalmente perdido força após as contratações de Karetsas e Konstantelias.

Em Dortmund, Sancho viveu, de todo modo, os melhores momentos de sua carreira até agora. E, após o fim de seu contrato com o Manchester United, o hoje jogador de 26 anos segue sem novo clube e estaria disponível sem custos de transferência. Nesse sentido, portanto, seria um risco pequeno, embora Sancho tivesse que estar disposto a uma redução salarial significativa para um terceiro período no Borussia. E ainda resta a questão esportiva, se o ex-supertalento realmente ainda pode voltar a atingir seu auge. Os empréstimos recentes ao Chelsea e ao Aston Villa, como se sabe, foram em grande parte decepcionantes.