Muito além dos fan tokens - Novo projeto surge entre as melhores criptomoedas para investir

É cada vez mais extensa a intersecção entre futebol e criptomoedas. Há exemplos muito bem-sucedidos de interação entre os dois universos. Por exemplo, já temos muitas criptomoedas ligadas a equipes e confederações esportivas. Dessa forma, para os fãs interessados em investimentos, sempre vale a pena conferir quais as melhores criptomoedas para investir.

Tais instituições lançam essas criptomoedas, que recebem o nome fan tokens, como forma de arrecadar recursos para as suas atividades. Os compradores, por sua vez, ficam com um ativo, que, à maneira das moedas fiduciárias, ou seja, aquelas que os governos emitem, como o real, o dólar e o euro, pode se valorizar ou desvalorizar.

Além disso, é comum que os detentores desses ativos recebam benefícios de alguma natureza, como acesso facilitado a produtos esportivos ou o direito de participar de certas decisões. Dessa maneira, os fan tokens parecem uma versão mais moderna dos tradicionais programas de sócio-torcedor.

Claro, nem todos os exemplos de confluência de futebol e criptomoedas são bem-sucedidos. A CBF denunciou o calote que recebeu da empresa que encarregou de lançar seus fan tokens.

Ademais, não faz muito tempo que os jogadores Mayke e Gustavo Scarpa acusaram a empresa de um terceiro futebolista, Willian Gomes de Siqueira, mais conhecido como Willian Bigode, de tê-los enganado com um golpe envolvendo investimentos em criptomoedas. Tais situações lembram-nos a necessidade de analisar com cuidado qualquer investimento ou negócio que consideremos realizar.

Popularização das criptomoedas liga radar dos investidores

Em todo caso, em virtude da crescente proximidade do mundo das criptomoedas e o do futebol, também aproxima os amantes deste das criptomoedas em geral. Um exemplo de ativo dessa categoria que pode interessá-los é o $WAI. Trata-se de uma das melhores criptomoedas em pré-venda (oferta antes de sua disposição mais ampla em corretoras), que vem chamando a atenção dos investidores.

Mais especificamente, o $WAI pertence ao grupo das memecoins, criptomoedas que se baseiam em memes da internet e são criadas, acima de tudo, com a finalidade de divertir. Como algumas das memecoins mais famosas (Dogecoin, Shiba Inu, etc.), o WienerAI usa como símbolo um cachorro cibernético.

No entanto, um fator que a ajuda a destacar-se das milhares de outras memecoins é sua a ligação à inteligência artificial, assunto que atrai cada vez mais atenção, pois seu projeto disponibiliza um recurso inovador: um robô, o WienerAI, que ajuda os investidores na negociação de criptomoedas.

Segundo a equipe do projeto, a tecnologia de predição do WienerAI tem interface fácil de usar e permite que os usuários encontrem preciosidades escondidas no mercado de criptomoedas.

A inteligência artificial faz uma análise do mercado e indica opções promissoras de ativos a adquirir. Além disso, permite que o usuário adquira os ativos selecionados sem complicações e sem ágio através de corretoras descentralizadas. Isto acaba fazendo deste ativo uma das melhores criptomoedas hoje.

O site do WienerAI afirma que ele é o mais avançado robô de negociações à disposição do público em geral.

Características do projeto

O suprimento total da criptomoeda é de 69 bilhões de tokens, 30% dos quais poderão ser adquiridos durante a pré-venda. O resto terá destinações tais como despesas de marketing, recompensas para a comunidade à volta do $WAI e recompensas de staking.

Staking é a prática de depositar tokens de uma criptomoeda e receber em troca mais tokens — como os juros de uma poupança. Quando este artigo estava em processo de elaboração, o rendimento do staking de $WAI era superior a 600% ao ano (em tokens da criptomoeda). As recompensas de staking de $WAI são pagas em parcelas ao longo de dois anos.

No caso do $WAI, o ativo não só pode ganhar valor e/ou render com o staking, como também servir de porta de entrada para o mundo das criptomoedas. Isso em virtude de seu robô de negociação cripto. Mesmo para os investidores mais experientes, que sempre estão de olho nas melhores criptomoedas, ele pode ser um caminho para a obtenção de bons resultados em suas negociações.

Uma das vantagens do projeto WienerAI é não haver qualquer tipo de cobrança de taxas pelo uso do robô. Ademais, deverá haver distribuição de tokens de recompensa para membros da comunidade que está surgindo à volta da criptomoeda. Com a finalidade de garantir os recursos para isso, a equipe do projeto, como já observamos acima, reservou parte dos tokens da criptomoeda para as recompensas.

Conclusão

No site da pré-venda de WienerAI, os interessados podem encontrar nas informações sobre o robô e sobre a criptomoeda do projeto. Dessa maneira, quem tiver interesse poderá saber mais sobre ele. Um dos materiais disponíveis é o whitepaper (documento de apresentação de um projeto e de suas características) de WienerAI.

Sites especialistas em criptomoedas tem destacado o $WAI como uma das melhores criptomoedas para investir. Um dos motivos para isso é o bom desempenho de sua pré-venda, que parece indicar confiança por parte dos investidores na valorização do ativo.

Apesar das vantagens que o $WAI apresenta e das possibilidades da inteligência artificial com que ele tem ligação, lembramos ser indispensável que a cuidadosa pesquisa e análise do ativo em questão precedam qualquer decisão de investimento. Assim, haverá mais chances de que cada investidor tire uma conclusão acertada quanto à adequação do ativo às suas necessidades e aos seus interesses.