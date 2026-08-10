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Muito abaixo do valor do jogador: Barcelona rejeita proposta do Paris para contratar Torres

Barcelona
Paris FC
La Liga
Campeonato Francês
F. Torres
Espanha
França

Outra rodada de negociações será realizada

O Barcelona rejeitou a primeira oferta apresentada pelo Paris Saint-Germain para a contratação do meio-campista espanhol Ferran Torres, de 26 anos, que chegou à diretoria do clube catalão nesta segunda-feira, por considerar que o valor oferecido não corresponde ao valor de mercado do jogador.

Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", a oferta parisiense foi de 40 milhões de euros (10 milhões em variáveis), quantia recusada pelo clube catalão, que espera um valor bem maior em troca de abrir mão dos serviços do jogador internacional.

Acordo pessoal entre o jogador e o Paris

O Barcelona sabe que Ferran Torres já acertou os termos pessoais com o Paris Saint-Germain e deseja assinar com o clube parisiense o mais rápido possível. No entanto, fontes de dentro do clube catalão afirmaram que não dará o "sinal verde definitivo" à operação enquanto a oferta financeira não atender às suas expectativas pelo jogador, que foi uma figura central na Copa do Mundo vencida pela Espanha e que possui um alto valor de mercado no mercado europeu.

Negociações esperadas

Amistosos de clubes
Paris FC crest
Paris FC
PAR
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Amistosos de clubes
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Barcelona
BAR

É natural, no contexto das negociações, que o clube francês apresente inicialmente uma oferta abaixo do que o Barcelona espera, para depois aumentá-la gradualmente a fim de alcançar seu objetivo de contratar o jogador espanhol o mais rápido possível, especialmente com a aproximação do fechamento da janela de transferências de verão.

Alto valor de mercado

O Barcelona baseia sua posição de negociação no nível técnico que Ferran Torres demonstrou com a seleção espanhola durante a última Copa do Mundo, além de sua experiência internacional e idade adequada (26 anos), fatores que tornam seu valor de mercado bem superior à quantia atualmente oferecida.

Espera-se que os próximos dias sejam marcados por novas rodadas de negociação entre os dois clubes para chegar a um acordo final que satisfaça todas as partes, em um momento em que o Paris Saint-Germain busca reforçar seu elenco com jogadores de grande experiência europeia antes do início da nova temporada.

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