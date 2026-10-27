Pressão crescente em Old Trafford
O futuro de Carrick no United está cada vez mais incerto após um início de temporada desastroso. O clube atravessa uma péssima fase, que culminou na dura derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em Old Trafford, no domingo. Com o resultado, o United soma apenas uma vitória nos últimos oito jogos pela Premier League.
Para piorar a situação de Carrick, as atuações ruins em campo vieram acompanhadas de uma insatisfação crescente nos bastidores. Lisandro Martinez teria se manifestado contra a cúpula do clube. Enquanto isso, o capitão Bruno Fernandes criticou abertamente Carrick e sua comissão técnica, evidenciando um vestiário profundamente dividido.
Scholes aponta o substituto ideal
Se o clube decidir trocar de técnico, Scholes acredita que Conte é o candidato ideal. Diante de uma lista de opções que incluía Eddie Howe e Julian Nagelsmann, o ex-jogador do United deixou clara sua preferência. Em participação no podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes admitiu que contratar o italiano seria uma aposta arriscada, mas necessária para salvar a temporada.
“Seria preciso escolher um técnico que você acredite ser capaz de fazer com que voltemos a ser uma equipe competitiva na Premier League”, explicou Scholes. “Dos três, Antonio Conte é o nome, mas sua contratação vem com um alerta enorme pra c***lho.
“Ele deu sinais de que quer vir, e tenho quase certeza de que o clube conversou com os três. Não consigo entender por que ele iria querer esse trabalho, porque, pessoalmente, não acho que o time seja bom o suficiente para ele.
Tópicos relacionados
Emery é considerado, mas Conte segue como prioridade
Scholes também apontou Unai Emery, técnico do Aston Villa, como uma possível solução. Ele elogiou o espanhol por conseguir resultados excelentes de forma consistente e por ter conquistado a Liga Europa, apesar de frequentemente perder seus melhores jogadores em transferências. Ainda assim, o ex-jogador do United considera Conte uma opção superior por seu histórico na elite.
“Acho que Conte é o melhor disponível”, afirmou Scholes. “Quando falo dos melhores e considero esses quatro, acho que Antonio Conte está muito à frente de todos eles. Pense na Juventus. Ele foi para o Napoli e conquistou o campeonato com o clube. É temperamental, eu sei que é temperamental e talvez seja meio maluco, mas, quando se fala de técnicos vitoriosos em grandes clubes, ele está muito à frente.
“Não me importo se for por pouco tempo. Não me importo se ele ficar 18 meses e nos colocar na briga pelo título, isso seria um sucesso. Quanto mais penso nisso, mais acho que Conte precisa chegar e começar a cobrar as pessoas com firmeza.”
Um confronto difícil com o Chelsea pela frente
O United precisa voltar rapidamente a atenção para o campo, já que terá um compromisso exigente pela frente. A equipe enfrentará o Chelsea pela Premier League no sábado, e a pressão sobre Carrick aumentará se não conseguir vencer.