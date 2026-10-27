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Paul Scholes acredita que Antonio Conte é o único candidato viável para substituir Michael Carrick no Manchester United. O ídolo do clube insiste que o temperamental italiano é o técnico ideal para sacudir o elenco em má fase e recolocar a equipe na briga pelo título da Premier League.

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Pressão aumenta em Old Trafford

Carrick enfrenta um futuro cada vez mais incerto no United após um início de temporada desastroso. O clube atravessa uma péssima fase, que culminou na dura derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em Old Trafford, no domingo. Com esse resultado, o United soma apenas uma vitória nos últimos oito jogos da Premier League.

Para piorar a situação de Carrick, as atuações ruins em campo vieram acompanhadas de uma crescente tensão nos bastidores. Lisandro Martinez teria se manifestado contra a direção do clube. Enquanto isso, o capitão Bruno Fernandes criticou abertamente Carrick e sua comissão técnica, evidenciando um vestiário profundamente dividido.

Scholes aponta o substituto ideal

Se o clube decidir trocar de técnico, Scholes acredita que Conte é o candidato ideal. Diante de uma lista de opções que incluía Eddie Howe e Julian Nagelsmann, o ex-jogador do United deixou clara sua preferência. Em participação no The Good, The Bad & The Football, patrocinado pela Midnite, Scholes admitiu que contratar o italiano seria arriscado, mas necessário para salvar a temporada.

“Seria preciso escolher um técnico que, na sua opinião, nos faça voltar a ser uma equipe competitiva na Premier League”, explicou Scholes. “Dos três, Antonio Conte é o nome, mas a contratação dele vem com um alerta grande pra c***lho.

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“Ele deu sinais de que quer vir, e tenho quase certeza de que o clube conversou com os três. Não consigo entender por que ele iria querer esse emprego, porque, pessoalmente, não acho que o time seja bom o bastante para ele.

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Emery é considerado, mas Conte segue como prioridade

Scholes também sugeriu o técnico do Aston Villa, Unai Emery, como uma possível solução. Ele elogiou o espanhol por conseguir ótimos resultados de forma consistente e por ter conquistado a Liga Europa, apesar de perder com frequência seus melhores jogadores em transferências. Ainda assim, o ex-jogador do United vê Conte como uma opção superior por seu currículo de alto nível.

“Acho que Conte é o melhor disponível”, afirmou Scholes. “Quando falo dos melhores e você menciona esses quatro, acho que Antonio Conte está muito à frente de todos eles. Pense na Juventus: ele foi para o Napoli e conquistou o campeonato com o clube. Ele é temperamental, sei que é temperamental e talvez seja meio maluco, mas, quando se fala em técnicos vitoriosos em grandes clubes, ele está muito à frente.

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“Não me importo se for por pouco tempo. Não me importo se ele ficar 18 meses e nos colocar na briga pelo título da liga. Isso seria um sucesso. Quanto mais penso nisso, mais acho que Conte precisa chegar e dar uma sacudida em todo mundo.”

Duelo difícil contra o Chelsea pela frente

O United precisa voltar rapidamente a atenção para o campo, já que terá um compromisso exigente pela frente. A equipe enfrentará o Chelsea pela Premier League no sábado, e a pressão sobre Carrick aumentará se o elenco não conseguir a vitória.