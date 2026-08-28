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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Muitas vezes é assim que eles dão uma caída": Aleksandar Pavlovic, do Bayern de Munique, provoca o VfB Stuttgart - Deniz Undav faz julgamento duro

Bundesliga
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart
A. Pavlovic
D. Undav

Aleksandar Pavlovic deu uma alfinetada surpreendentemente direta no VfB Stuttgart após a vitória do Bayern de Munique por 5 a 1 na estreia da Bundesliga.

"Desde o início, demos tudo de nós. Contra o Stuttgart, muitas vezes é assim: eles caem um pouco no meio do segundo tempo e já não têm tanta força. Hoje foi assim de novo. E nós simplesmente seguimos em frente, não paramos e sempre fazemos os nossos gols", disse Pavlovic imediatamente após o apito final à Sky.

Depois de um primeiro quarto de hora muito corajoso do VfB, o Bayern assumiu o comando e abriu o placar aos 21 minutos com Dayot Upamecano. No início do segundo tempo, o Stuttgart conseguiu empatar de forma surpreendente com Josha Vagnoman (52'), mas o campeão respondeu imediatamente e rapidamente abriu 3 a 1 após um gol de Michael Olise (55') e um gol contra de Vagnoman (58'). Na reta final, Pavlovic (82') e Luis Diaz (90+2) ampliaram para o placar final de 5 a 1.

OliseGetty Images

Enquanto isso, o novo capitão do Stuttgart, Deniz Undav, foi implacável na análise: "Se o Fabi (Bredlow, goleiro do VfB, nota da redação) não tivesse tido um dia tão extraordinário hoje, você levaria oito ou nove gols aqui. Eles aproveitam as chances até o fim, enquanto nós tivemos quatro ou cinco situações das quais poderiam ter surgido chances, mas nas quais tomamos as decisões erradas", disse Undav. As duas partidas contra o Bayern são "jogos de bônus na temporada. Infelizmente, ficou tão claro assim", lamentou o atacante da seleção alemã.

Situação curiosa para o VfB Stuttgart no intervalo

Enquanto isso, uma situação curiosa aconteceu com o Stuttgart no intervalo, porque, aparentemente por causa de uma queda de energia, "as luzes se apagaram", como confirmou o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, após a partida à Sky .

"Não havia mais luz, mas ainda estava claro o suficiente, ainda conseguíamos nos ver, não tropeçamos. Então, estava tudo bem", disse Hoeneß, que, do ponto de vista esportivo, ressaltou: "Temos de melhorar, sem dúvida. O Bayern ainda vai vencer muitas outras equipes aqui, provavelmente até por uma diferença maior do que contra nós, mas, ainda assim, temos de ter a ambição de jogar melhor."

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