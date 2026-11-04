O português havia criticado publicamente Michael Carrick em meio à preocupante crise do tradicional clube inglês. O treinador, então, o deixou no banco de reservas no jogo do campeonato contra o AFC Bournemouth (0 a 3). Além disso, surgiram rumores sobre uma possível saída do meia, já que seu contrato termina no verão.

Após a aliviadora vitória por 3 a 2 sobre a Roma, mesmo depois de estar perdendo por 2 a 0, Fernandes desabafou ao microfone do Amazon Prime. "Foi difícil. Houve muita especulação na imprensa, muitas mentiras sobre várias coisas que aconteceram neste clube entre mim e o treinador, como a história de que tivemos uma conversa para esclarecer as coisas. Nada disso aconteceu", afirmou.

Segundo Fernandes, porém, a decisão de Carrick de tirá-lo do time titular teve outro motivo. "O treinador decidiu me colocar no banco porque eu não estava rendendo, e isso é justo", ressaltou. "Todos acharam que era uma punição pelas palavras que eu disse e, se foi isso, ele estava certo. O treinador é quem toma as decisões. Tenho que aceitá-las e seguir em frente. Isso não muda minha confiança no treinador."

Fernandes está entre os melhores jogadores do United dos últimos tempos. Ainda em maio, foi eleito o melhor jogador da Premier League como símbolo da recuperação sob o comando de Carrick. Desde que chegou para a temporada 2020/21, soma 112 gols e 110 assistências em 340 partidas oficiais pelos Red Devils.

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Manchester United: saída de Michael Carrick já parecia certa

O fato de Carrick ainda estar no cargo é, porém, bastante surpreendente. Sua saída já parecia certa após uma sequência de derrotas que, em parte, foi desastrosa. Antes do triunfo espetacular na Liga dos Campeões, os Red Devils estavam havia dez partidas oficiais sem vencer. Na Premier League, somam apenas sete pontos e ocupam a 17ª posição. Por isso, rumores persistentes sobre a demissão do ex-meia do United circulam há semanas.

Entre os nomes recentemente apontados como possíveis substitutos estão Antonio Conte e Julian Nagelsmann, ambos sem clube. Nagelsmann também é relacionado a um retorno ao RB Leipzig. Segundo informações da Sport Bild, o ex-técnico da seleção alemã é uma espécie de "homem-sombra" do atual treinador, Martin Demichelis.

Carrick assumiu o cargo de Ruben Amorim inicialmente de forma interina em janeiro deste ano, como já havia feito no fim de 2021. Desde maio, é oficialmente o treinador principal. Seu contrato vai até 2028.