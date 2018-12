Müller pede desculpa por entrada dura em Tagliafico durante duelo da Champions League

Atacante do Bayern de Munique deu uma voadora no lateral argentino e foi expulso

Thomas Müller, atacante do Bayern de Munique, pediu desculpas ao lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, do Ajax, pela entrada dura que deu no sul-americano durante o empate por 3 a 3 entre Bayern e Ajax, nesta quarta-feira (12) pela Champions League.

A jogada perigosa, praticamente uma voadora do alemão no argentino, causou a expulsão direta de Müller, a primeira de sua carreira como profissional, que começou em 2009.

"Quero me desculpar com Nico Tagliafico pelo que aconteceu ontem. Não foi intencional. Que você se recupere bem", publicou Müller em sua conta no Twitter. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

O atacante já tinha tentado se desculpar com o companheiro de profissão nos vestiários, logo após a partida, mas o hermano já tinha ido embora do estádio.

No lance, o alemão acertou a cabeça de Tagliafico com seus pés, em uma jogada muito perigosa. O argentino precisou levar alguns pontos na cabeça.

Bayern e Ajax se classificaram para o mata-mata da Champions League. Os alemães ficaram no primeiro lugar do Grupo E e os holandeses no segundo. Ambos aguardam o sorteio que será realizado na próxima segunda-feira (17) para conhecerem seus adversários nas oitavas de final.