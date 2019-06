Mudanças na regra já valem na Copa América 2019: quais são as novidades?

Na competição brasileira, o VAR será usado pela primeira vez e as modificações que entraram em vigor no dia 1º de junho serão implementadas

A , que será realizada no entre 14 de junho e 7 de julho, servirá como um teste para continuar implementando as mudanças nas regulamentações que entraram em vigor a partir de 1º de junho, aprovadas pela International Board ( IFAB), o corpo que é responsável pela evolução das regras do jogo.

Entre as doze alterações, o uso do VAR, será utilizado pela primeira vez na história da competição e a mão "involuntária", que é punível pênalti nos seguintes casos destacam-se:

Se o infrator tiver "a mão ou o braço acima dos ombros" (a menos que o jogador tenha deliberadamente jogado a bola que toca a mão ou o braço dele).

Se o infrator marca um gol diretamente ou se a posse da bola e do jogo termina em um gol ou gera uma chance de gol.

Se o braço estiver muito separado do corpo, criando injustamente uma superfície maior".

Se a bola for devolvida pelo próprio corpo do jogador ou se o jogador cair no chão e usar a mão para se apoiar no chão naturalmente, nenhuma penalidade será sancionada.

Outras modificações importantes que serão aplicadas:

- Substituições - o jogador substituído deve abandonar o campo no ponto mais próximo a uma linha ou a linha de chegada, não necessariamente no meio-campo.

- Membros do banco podem ser novamente punidos com cartão amarelo ou vermelho. Se o infrator não for reconhecido, quem recebe a punição é o treinador.

- Pausas médicas - a regra permite, sob certas condições de elevada humidade e temperatura, 90 segundos a 3 minutos para permitir a diminuição da temperatura do corpo, ao contrário da hidratação, que é no máximo um minuto.

- Tiros livres - Quando há uma "barreira" de três ou mais defensores, não invasores são permitidos dentro de um metro da barreira; um atacante que está a menos de 1 metro da 'barreira' quando o pontapé é feito será penalizado com um tiro livre indireto.

- Quando a equipe de defesa tem uma falta para dentro da sua própria área de grande penalidade, a bola está em jogo após o chute; Logo, não precisa sair da área antes de poder jogar. Esta mesma mudança foi feita para o goleiro.

- Alterações na lei 14 - pênaltis: o jogador da equipe que cobrará a penalidade pode (rapidamente) receber cuidados / tratamento médico e depois cobrar.

O goleiro deve ter pelo menos uma parte de um dos pés sobre ou além da linha do gol quando o pênalti for executado; Não pode estar por trás da linha.

- As outras mudanças são meramente ilustrativas, como os jogadores podem usar coletes de cores diferentes ou impresso sempre igual as mangas de seu uniforme. Recorda-se ainda que, a competição será conduzida por 23 árbitros e 23 assistentes principais.