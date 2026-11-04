A diretoria do Al-Ittihad começou a revisar seus planos, depois que as últimas alterações no calendário das competições locais obrigaram a reconsiderar a programação da equipe, incluindo o período de treinamento no exterior que estava marcado para acontecer em janeiro próximo.

Segundo fontes do jornal "Arriyadiyah", o adiamento das partidas da 13ª rodada, além das mudanças previstas nas datas dos confrontos do Campeonato Saudita, levou os dirigentes do clube a reavaliar o plano de preparação para o inverno, no qual havia sido escolhida a cidade espanhola de Marbella para sediar o período de treinamento da equipe.

As fontes esclareceram que o quadro definitivo sobre a data do período de treinamento e seus detalhes será determinado após a Liga Saudita de Futebol Profissional anunciar o calendário revisado da competição nos próximos dias.

O Al-Ittihad havia escolhido Marbella para sediar sua concentração de inverno, depois de a cidade espanhola ter recebido seu período de treinamento de verão no início da atual temporada.

Próximas partidas ITT Campeonato Saudita 12:30 NEO

Esses desdobramentos acontecem após a decisão da Confederação Asiática de Futebol, na manhã de terça-feira, de adiar a Copa da Ásia de 2027, que estava marcada para começar na Arábia Saudita em janeiro próximo, para o período entre dezembro de 2027 e janeiro.

À espera de que a nova programação fique mais clara, o técnico alemão Jens Wissing limitou-se a conceder aos jogadores do Al-Ittihad uma folga de 5 dias.

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