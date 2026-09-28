Mudança no mapa da Supercopa do Egito: recusa dos Emirados Árabes Unidos e movimentações para escolher um novo país-sede

A Liga dos Profissionais dos Emirados Árabes Unidos declinou participar da organização e da recepção da próxima edição da Supercopa do Egito, depois de ter contribuído anteriormente com a organização e a recepção da edição anterior do torneio, conforme o contrato assinado no Cairo no ano passado.

Fontes revelaram ao site "Cairo 24" que o acordo firmado entre a Federação Egípcia de Futebol e a Liga dos Profissionais dos Emirados Árabes Unidos previa a possibilidade de a Liga organizar duas edições da Supercopa do Egito, mas a ativação do segundo ano do contrato não era obrigatória, já que o acordo condicionava a continuidade da cooperação à aprovação de ambas as partes.

As fontes esclareceram que a Liga dos Profissionais dos Emirados Árabes Unidos informou ao lado egípcio que declinava participar da organização da nova edição do torneio, dando início às movimentações para definir a entidade que se encarregará de receber e organizar a próxima Supercopa do Egito.

O período atual registra negociações com diversas entidades emiratenses, além de outras entidades da região do Golfo, com o objetivo de chegar a um acordo com um novo parceiro que se encarregue de receber e organizar a próxima edição da Supercopa do Egito.

A próxima edição da Supercopa do Egito está prevista para acontecer no início do mês de novembro, com a participação de 4 clubes: o Zamalek, campeão do Campeonato Egípcio; o Pyramids, campeão da Copa do Egito; o Al Masry, de Porto Said, campeão da Copa da Liga dos Clubes; além do Al Ahly, que participa do torneio por meio da obtenção do cartão dourado.

O Al Ahly havia sido campeão da última edição da Supercopa do Egito, depois de conseguir vencer seu rival Zamalek por dois gols a zero na partida final.



