"MTV Cribs: Casa dos Craques": quando estreia, horários, jogadores e mais sobre a série

Intimidade da quarentena de craques como Aubameyang, Dybala e David Luiz será mostrada na nova temporada do programa

O futebol volta a fazer parte da programação da MTV. O canal ficou muito famoso com o Rockgol nas décadas de 1990 e 2000 e agora o esporte volta com uma nova produção: "MTV Cribs: Casa dos Craques".

O programa mostra a intimidade de celebridades em suas próprias casas e ganhou fama por mostrar um pouco do cotidiano de artistas da música, como Mariah Carey, Usher e Snoop Dogg. Atletas também já estiveram na série, como o skatista Tony Hawk e o jogador de basquete Carmelo Anthony.

A nova temporada, porém, dará foco exclusivo a jogadores de futebol. Dois brasileiros abriram suas casas para mostrar um pouco do seu dia-a-dia: o zagueiro do David Luiz e o meio-campista do Andreas Pereira.

As gravações aconteceram durante a quaretena dos craques, no período em que as grandes competições ficaram paralisadas.

Quando estreia o "MTV Cribs: Casa dos Craques"?

O programa estreia no dia 16 de junho, terça-feira, às 21h (horário de Brasília), na MTV . O primeiro episódio mostra a mansão de Jesse Lingard em Manchester.

Que jogadores estarão no "MTV Cribs: Casa dos Craques"?

A maioria dos jogadores são craques que atuam na . Do Manchester United, Jesse Lingard e Andreas Pereira estão na série. David Luiz e Pierre-Emerick Aubameyang, ambos do Arsenal também aparecem no programa.

Paulo Dybala, da , Alex Witsel, do , e Javier "Chicharito" Hernández, do , são outros craques que mostram um pouco de sua casa na série da MTV.

Há também uma jogadora: Lieke Martens, holandesa que atua no e foi eleita a melhor do mundo em 2017, também abriu as portas de sua casa.