MP-RJ denuncia Bandeira de Mello e mais 10 por incêndio no Ninho: veja quais serão os próximos passos

As denúncias foram pelo crime de incêndio culposo, resultando em morte e lesão corporal grave

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou o ex-presidente do , Eduardo Bandeira de Mello, e outras dez pessoas pelo incêndio ocorrido no CT Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, que matou dez adolescentes das categorias de base do clube e feriu outros três.

Seis dos denunciados trabalhavam no Flamengo na época da tragédia. Além de Bandeira de Mello, foram denunciados: Márcio Garotti (ex-diretor financeiro do clube), Luis Felipe Pondé (engenheiro do Flamengo), Marcelo Sá (engenheiro do Flamengo), Marcus Vinícius Medeiros (monitor do Flamengo) e Carlos Noval (ex-diretor da base e atual gerente de transição do clube – o único que segue com uma função dentro do ).

Os outros quatro denunciados são referentes à NHJ, a empresa que forneceu os contêineres que acabaram pegando fogo após uma pane elétrica de um dos ar-condicionados: Claudia Pereira Rodrigues, Weslley Gimenes, Danilo da Silva Duarte, Fábio Hilário da Silva e Edson Colman da Silva.

(Foto: Getty Images)

O próximo passo é saber se a denúncia será aceita. A ação criminal corre na 36ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O juiz Marcel Laguna Duque Estrada, titular da vara, vai analisar a denúncia para decidir quais serão os réus que irão responder por incêndio culposo. As penas previstas estão listadas nos artigos 250 e 258 do Código Penal e vão de 1 ano e 4 meses a 4 anos de detenção.