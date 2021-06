Mozart Santos é o favorito para assumir o Cruzeiro

Cotado para treinar o clube celeste, Mozart teve curta passagem pela Chapecoense em 2021; será o quinto técnico da Raposa desde a queda para a Série B

A diretoria do Cruzeiro já tem o nome de treinador favorito para substituir Felipe Conceição, demitido após a eliminação da equipe na Copa do Brasil para o Juazeirense-BA. Trata-se de Mozart Santos, 41 anos, que dirigiu recentemente Chapecoense e CSA-AL.

Mozart foi indicado pelo diretor de futebol da Raposa, Rodrigo Pastana, com quem o treinador trabalhou no CSA na Série B de 2020. O comandante foi responsável pela reação do time alagoano na última edição do torneio: quando chegou, o CSA estava na penúltima colocação e depois chegou a brigar até por uma das quatro vagas de acesso. Em pouco mais de seis meses, foram 46 jogos, com 21 vitórias, 17 empates e oito derrotas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em abril deste ano, Mozart deixou o CSA após um convite para assumir a Chapecoense no Campeonato Catarinense. Mas, a passagem no sul do país foi curta: foram apenas oito jogos, e uma demissão após a derrota na final do Estadual para o Avaí.

Uma outra ala da diretoria cruzeirense apoia a contratação de Vanderlei Luxemburgo, campeão da Tríplice Coroa em 2003. Porém, a atual situação financeira do clube dificulta a chegada do treinador.

Quem é Mozart Santos?

Mozart teve curta passagem pela Chapecoense. Foto: Divulgação/Chapecoense

Mozart Santos é um ex-jogador que atuava como volante e foi capitão da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Foi revelado pelas categorias de base do Paraná Clube e depois atuou no Bordeaux, da França. Mas teve maior destaque pelo Coritiba, quando chegou à seleção brasileira olímpica.

Em 2009, já mais experiente, teve rápida passagem pelo Palmeiras. Em seguida, se transferiu para o Livorno (Itália) e, em 2012, o ex-volante encerrou a carreira no futebol chinês.

Como treinador, o primeiro trabalho foi no Jaraguá, de Santa Catarina. Depois, teve experiência internacional como auxiliar-técnico do treinador Francesco Cozza no Reggina, da Itália, e chegou a assumir a equipe por um curto período.

Entre 2019 e setembro de 2020, atuou nas equipes da base como técnico, e auxiliar técnico e interino no profissional do Coritiba. Foi contratado pelo CSA em setembro de 2020.

Após uma boa campanha na Série B, recebeu convite da Chapecoense em abril deste ano, mas não teve sucesso em Santa Catarina.

Cruzeiro: quinto técnico desde a queda a Série B

O momento ruim do Cruzeiro nas últimas temporadas reflete também na troca constantes de treinadores. Com a demissão de Felipe Conceição, a Raposa terá o quinto comandante em pouco mais de um ano.

Quando foi rebaixado a Série B, o time celeste iniciou a temporada 2020 com Adilson Batista. Mas os resultados ruins na fase classificatória do Campeonato Mineiro resultaram em sua saída. Enderson Moreira assumiu pouco antes da paralisação do futebol por conta da pandemia e foi o responsável por iniciar a disputa da Série B no ano passado.

Durante a competição, passaram pelo clube, ainda, Ney Franco e Luís Felipe Scolari, o Felipão. O Cruzeiro chegou a figurar na zona do rebaixamento, mas, conseguiu se salvar da queda a Série C. No entanto, em momento algum conseguiu reagir para brigar pela promoção à elite do futebol brasileiro.

Felipe Conceição foi o escolhido pela diretoria celeste para iniciar a atual temporada. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi eliminado pelo América-MG nas semifinais, após duas derrotas na série. O inicio da Série B também foi decepcionante: duas derrotas seguidas e o time ocupando a lanterna da competição. O fim de linha para Conceição foi a eliminação nos pênaltis para o Juazeirense-BA, na terceira fase da Copa do Brasil.