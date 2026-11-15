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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images
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Movimento duplo: Al-Nassr sacrifica um de seus astros para garantir a permanência de João Félix

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O processo de planejamento esportivo dentro do clube saudita Al-Nassr não para, já que a diretoria do "Al-Alami" já trabalha de olho na próxima temporada.

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O jornal Sport noticiou que a diretoria do Al-Nassr está reestruturando o elenco para reduzir a folha salarial, apostando na permanência de João Félix e Iñigo Martínez, ao mesmo tempo em que se prepara para a saída de Sadio Mané.

De acordo com o que foi revelado pela plataforma 365Scores, a diretoria do Al-Nassr acionou um plano de ação com o objetivo de assegurar dois dos principais pilares do time: João Félix e Iñigo Martínez.

Essa medida dupla surge como resposta ao desempenho apresentado pelos dois jogadores dentro de campo, bem como à necessidade de reorganizar as contas financeiras do clube saudita.

A prioridade absoluta da diretoria esportiva é João Félix. O Al-Nassr decidiu acelerar as negociações para estender o contrato do internacional português e garantir sua permanência no time a médio prazo.

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Desde sua chegada à Saudi Pro League, o atacante português encontrou em Riade o ambiente adequado de confiança e estabilidade, justamente os dois elementos que lhe faltaram em suas últimas passagens pela Europa.

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João Félix tornou-se o eixo criativo e ofensivo do Al-Nassr, depois que sua influência em campo convenceu por completo os dirigentes do clube, que buscam resolver a renovação de seu contrato o mais rápido possível, para evitar quaisquer possíveis investidas por parte dos outros grandes clubes sauditas ou de clubes do mercado europeu, impedindo também a possibilidade de seu retorno ao Barcelona.

Paralelamente às intensas movimentações para assegurar a permanência de João Félix, o Al-Nassr tomou uma decisão definitiva de renovar o contrato de Iñigo Martínez por mais uma temporada.

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O zagueiro basco, de 35 anos, impôs-se como líder incontestável da defesa amarela, graças à sua personalidade de liderança, à sua capacidade de sair jogando desde o fundo e à sua solidez nos duelos individuais.

Ao estender seu contrato por mais uma temporada, o Al-Nassr recompensa Iñigo Martínez pelo excelente nível que vem apresentando no momento e fecha definitivamente a porta para qualquer especulação sobre o retorno do ex-jogador do Barcelona durante a fase final de sua carreira.

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Para disponibilizar a cobertura financeira necessária e garantir a permanência de João Félix e Iñigo Martínez, o Al-Nassr se prepara para dar um grande passo no que diz respeito aos jogadores que deixarão o time.

De acordo com o que indicam os relatos vindos da Arábia Saudita, há uma tendência clara dentro do clube de não renovar o contrato de Sadio Mané ao fim da atual temporada.

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O objetivo é reduzir significativamente a folha salarial, liberando um dos salários mais altos do vestiário, além de abrir uma vaga para um jogador estrangeiro, o que dá ao clube uma margem maior de flexibilidade para atuar no mercado de transferências.