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Pouco mais de um mês antes da abertura da janela de transferências de inverno, Jorge Mendes trabalha para definir destinos concretos a fim de acelerar a saída de Alejandro Baldé do Barcelona, com a concordância do próprio jogador.

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O jornal Sport noticiou que a operação de saída de Baldé vem ganhando grande força na Itália, depois de o lateral do Barcelona ter se tornado um dos nomes mais em evidência no mercado de transferências de inverno.

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, a Juventus estuda a contratação de Baldé por empréstimo, aproveitando a disposição do Barcelona em facilitar sua saída em janeiro próximo.

O jornal italiano estimou o valor do jogador em não menos de 40 milhões de euros, quantia que servirá de referência para a negociação de uma futura opção de compra.

Entre as fórmulas que poderiam facilitar um acordo está a inclusão de uma opção de compra no valor de 40 milhões de euros, que se tornaria obrigatória caso a Juventus consiga se classificar para a Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada.

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Dessa forma, o clube italiano evitaria desembolsar uma quantia imediata, enquanto o Barcelona teria a oportunidade de garantir um retorno financeiro significativo ao fim da temporada.

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Mas a Juventus não é o único clube interessado no jogador. O portal Tutto Mercato Web afirma que o agente de jogadores Jorge Mendes começou a movimentar seus contatos para encontrar um destino adequado para a saída de Baldé.

No verão passado, Mendes ofereceu os serviços de Baldé ao Milan e à Roma, dois clubes com os quais mantém uma excelente relação e que seguem acompanhando sua situação.

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O "Tutto Mercato Web" aponta que Mendes pode desempenhar um papel decisivo na conclusão do negócio. A publicação chega a considerar que Milan e Roma têm certa vantagem graças aos seus contatos anteriores com o agente do jogador, enquanto a Juventus permanece ligada à possível saída de alguns de seus jogadores.

Apesar disso, a Roma deu um passo atrás, depois de considerar o salário do jogador algo difícil de arcar, a menos que Baldé aceite reduzir seu salário ou o Barcelona se encarregue de pagar parte dele.

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Os possíveis destinos de Baldé não se limitam à Itália, pois o Monaco continua acompanhando a situação do jogador, cujo papel diminuiu nos planos de Hansi Flick e que agora precisa recuperar a regularidade em campo.

O Barcelona vê na saída de Baldé uma oportunidade de obter recursos financeiros e utilizá-los para reforçar outras posições no elenco.

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A adoção da fórmula de empréstimo com opção de compra futura abriria caminho para a conclusão de um negócio que começa a tomar contornos claros, num momento em que falta cerca de um mês e meio para a abertura do mercado de transferências de inverno.