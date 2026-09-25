O Manchester United abriu uma investigação interna para avaliar os prejuízos financeiros e esportivos que o clube acredita ter possivelmente sofrido em razão das irregularidades financeiras atribuídas ao seu vizinho Manchester City, em uma movimentação que ocorre em paralelo aos últimos desdobramentos do caso analisado pela Premier League.

O jornal "The Athletic" revelou que a diretoria do United está revisando o impacto dos resultados das temporadas anteriores sobre as receitas do clube, incluindo as premiações financeiras e os retornos ligados à participação na Liga dos Campeões da Europa, nos períodos em que o Manchester City superou o vizinho na tabela do campeonato.

A revisão abrange temporadas em que o United terminou o campeonato como vice-campeão atrás do City, com destaque para 2011-2012 sob o comando de Alex Ferguson, 2017-2018 com José Mourinho e 2020-2021 durante o período de Ole Gunnar Solskjaer.

Também inclui a temporada 2015-2016, quando o United ocupou a quinta posição, atrás do City, que ficou em quarto, perdendo a vaga na Liga dos Campeões da Europa pelo saldo de gols.

A iniciativa não se limita ao cálculo das diferenças na classificação do campeonato, já que o clube estuda o reflexo desses possíveis resultados sobre as fontes de receita ligadas aos títulos e à classificação para as competições europeias, na tentativa de determinar o valor financeiro dos prejuízos que possa ter sofrido ao longo dos anos anteriores.

A revisão abrangeu o período de gestão do atual presidente-executivo Omar Berrada, que anteriormente atuou por anos em cargos administrativos dentro do grupo Manchester City, antes de sua transferência para o United.

Por outro lado, o Manchester City mantém sua posição anterior, afirmando que os procedimentos relacionados ao caso ainda estão em andamento e sob sigilo, sem alterar sua postura de rejeição às acusações que lhe são feitas.

As atenções de vários clubes da Premier League se voltam para o desfecho dos procedimentos finais, em meio à busca por alternativas jurídicas que possam permitir a reivindicação de indenizações caso o caso resulte na aplicação de punições definitivas contra o Manchester City, o que poderia abrir caminho para disputas financeiras entre os clubes.