A companhia aérea complicou a situação do clube emiradense Al Wasl, em relação à crise recente que se seguiu ao adiamento de sua partida contra o Al Nassr saudita no Campeonato da Liga dos Campeões da Ásia da Elite.

A Confederação Asiática de Futebol havia anunciado, anteontem, domingo, o adiamento da partida entre Al Nassr e Al Wasl, que estava marcada para a noite de ontem, segunda-feira, até segunda ordem, devido à impossibilidade de o clube emiradense chegar ao Reino da Arábia Saudita.

O adiamento provocou uma onda de revolta nos meios futebolísticos sauditas, a ponto de a Federação Saudita de Futebol emitir um comunicado no qual afirmou que todas as condições estavam preparadas para receber a delegação do Al Wasl normalmente.

O jornalista saudita Saeed Al Hilal revelou uma surpresa estrondosa, ao afirmar que um dos dirigentes do Al Nassr entrou em contato com a companhia aérea comercial em Dubai, para reservar um voo à capital saudita, Riade, no mesmo horário da delegação do Al Wasl.

O jornalista saudita explicou, em declarações ao programa "Malaeb", que o dirigente, por meio dessa reserva fictícia, obteve um documento oficial que confirma a existência de horários disponíveis para que a delegação do Al Wasl viajasse a Riade.

Al Hilal destacou que os dirigentes do Al Nassr incluíram esse documento no dossiê de sua reclamação contra o clube emiradense, a fim de conquistar os pontos da partida, sem a necessidade de disputá-la em uma nova data.

O jornalista saudita negou que a companhia aérea tivesse suspendido seus voos a Riade antes da partida, afirmando que tudo estava normal e que foi a delegação do Al Wasl que deixou de viajar no horário determinado.

Vale lembrar que o Al Nassr ocupa a oitava colocação no grupo do Oeste no Campeonato da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, com 3 pontos, obtidos de uma vitória e uma derrota, enquanto o Al Wasl ocupa a décima sexta e última colocação, sem nenhum ponto.