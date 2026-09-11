Uma reportagem revelou nesta sexta-feira que o nome de Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, foi associado a um possível interesse na aquisição do Leicester City, campeão da Premier League inglesa na temporada 2015-2016, depois que foi sondado sobre a possibilidade de comprar o clube.

De acordo com o site britânico "sportbible", o nome de Turki Al-Sheikh foi ligado a um possível interesse na aquisição do Leicester City, em meio à busca do clube por novos proprietários.

Durante o verão, Turki Al-Sheikh buscava fechar um acordo para comprar a participação dos proprietários do Derby County, adversário na Championship inglesa, mas desistiu do negócio em agosto, apontando a incapacidade de seu consórcio de reforçar o elenco de John Eustace, com a temporada já em andamento.

A intensificação das conversas sobre a aquisição do Leicester City, rival em dificuldades do Derby County, coincidiu com o surgimento do nome de Turki Al-Sheikh entre as possíveis partes que poderiam buscar suceder os atuais proprietários, a empresa King Power.

Segundo Ben Jacobs, jornalista da rede "talkSPORT", foram os dirigentes do Leicester City que "sondaram" Turki Al-Sheikh, uma vez que a atual administração do clube o colocou à venda.

Não ficou claro se Turki Al-Sheikh está pessoalmente envolvido no assunto ou se tem interesse em adquirir o Leicester City.

O Leicester City está atualmente na Championship após dois rebaixamentos consecutivos, e a equipe não vem obtendo resultados expressivos na terceira divisão durante o período inicial da nova temporada.



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