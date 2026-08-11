O Al-Nassr começou a se movimentar de forma surpreendente para contratar seu segundo reforço durante a atual janela de transferências de verão, aproveitando a crise que o clube italiano Milan tem enfrentado no último período.

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport afirmou que o Al-Nassr deseja contratar o francês Mike Maignan, goleiro do Milan, na atual janela de transferências de verão.

Isso ocorre em meio ao desejo do clube saudita de contratar um novo goleiro para substituir o brasileiro Bento, especialmente com a proximidade da saída do goleiro saudita Nawaf Al-Aqidi também.

O Al-Nassr deseja se beneficiar da crise que estourou em torno de Maignan no último período, principalmente após o atraso em seu retorno, junto de seu companheiro Adrien Rabiot, à concentração do Milan, após a Copa do Mundo de 2026, do dia 12 para 16 de agosto.

Esse fato provocou um grande estado de indignação entre os torcedores do Milan, que lançaram um forte ataque contra o goleiro francês, especialmente com a aproximação do pontapé inicial da temporada.

A missão do Al-Nassr parece difícil, principalmente porque o jogador de 31 anos renovou seu contrato com o Milan, em janeiro passado, por mais 5 anos, até 2031.

Maignan, apesar de ser um dos jogadores mais bem pagos do Milan, onde recebe 7 milhões de euros, esse salário parece baixo em comparação com o que ele poderia receber caso se transferisse para a liga saudita, o que reforça as chances do Al-Nassr de convencê-lo.

Espera-se que Maignan tenha uma reunião com a diretoria do Milan e com o treinador português Rúben Amorim, assim que retornar ao Milan, a fim de definir sua situação de forma definitiva com a equipe.

Vale lembrar que Maignan é o capitão do Milan, onde atua desde a transferência para suas fileiras em 2021, vindo do Lille, e desde então disputou 204 partidas com o clube, nas quais sofreu 208 gols e manteve o gol invicto 75 vezes.

O goleiro do Milan também foi o guardião das metas da seleção da França na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, que terminou com a França conquistando o quarto lugar.