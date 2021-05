Mourinho x Conte: rivalidade da Premier League renasce na Serie A

Depois dos atritos na Inglaterra, os dois vão se reencontra na Itália, quando o português assumir a Roma, a partir da próxima temporada

O retorno de José Mourinho à Itália, oficializado pela Roma, que o contratou como novo técnico, antecipa um dos temas quentes da próxima Serie A: o retorno do português, onze anos depois, em uma liga que o viu triunfar duas vezes seguidas, no comando da Inter de Milão, nas temporadas 2008-09 e 2009-10.

Quer ver jogos do Italiano ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

De certa forma, é como se o tempo nunca tivesse passado. Mourinho volta à Itália para encontrar a Inter, recém vencedora do Scudetto e capaz de quebrar o domínio da Juventus, que durou nove longos anos. Desta vez, porém, o treinador português terá o time de Milão como adversário.

Como se isso não fosse suficiente, no banco milanês ele encontrará Antonio Conte. Sim, o mesmo Antonio Conte com quem ele se tornou co-estrela de um dualismo - alimentado por declarações controversas e vários confrontos - durante a recente experiência na Premier League.

Quem aí está pronto para rever essa rivalidade na Itália? 🔥🇮🇹 pic.twitter.com/9JyRKm0ZwZ — Goal Brasil (@GoalBR) May 5, 2021

Os fatos remetem ao período de dois anos, entre 2016 e 2018, quando o treinador italiano estava no comando do Chelsea - outra antiga criação de Mourinho - enquanto o lusitano tentava reviver o Manchester United, ainda lutando com as dificuldades da era pós-Ferguson.

O detonador é acionado durante o primeiro encontro cara-a-cara entre os dois. Foi no dia 23 de outubro de 2016 , em Stamford Bridge. Os Blues dominaram a partida com uma vitória de 4 a 0 sobre os Red Devils e, no apito final, Conte explodiu em uma estrondosa comemoração. Tudo sob os olhos de Mourinho, que não gostou nada disso.

"Você não se exalta desta maneira, é desrespeitoso para com o adversário derrotado. Você não se exalta assim no 4 a 0, você pode fazer isso no 1 a 0, caso contrário é uma humilhação para nós", disse em repreensão relatada pela Fanpage.it. A resposta veio pouco depois em uma coletiva de imprensa: "Eu era jogador, eu sei como me comportar. Eu queria chamar o estádio para aplaudir a equipe mesmo com 4 a 0, porque eles mereciam. Há sempre um grande respeito por todos, incluindo o Manchester United. Absolutamente nada aconteceu, eu fiz algo normal. Eu não ridicularizo ninguém, eu olho por eles".

As palavras foram seguidas de um confronto durante a FA Cup, onde, entre o campo e o vestiário, a troca de opiniões entre os dois treinadores correu o risco de se transformar em algo mais, porém isso foi prontamente evitado e acalmado pelos presentes.

Há muitas histórias para contar. A partir dos famosos "palhaços no banco" com óbvia referência às celebrações não britânicas de Conte, prontamente devolvidos ao autor. "Talvez ele estivesse falando sobre o que fez no passado. Se alguém esquece o que fez, é chamado de demência senil". A resposta foi relatada pela Sportmediaset.

Mourinho também tocou no ponto doloroso do caso "calcioscommesse" que envolveu a Conte em 2012 e que lhe custou 4 meses de suspensão. "Cometi erros no passado e certamente cometerei alguns no futuro, mas sei que nunca serei suspenso por apostar".

E, novamente, Conte respondeu a provocação. "Acho que quando há comentários como esse, significa que você é pouco homem. Talvez ele tenha sido pouco homem no passado, seja pouco homem no presente, e talvez seja pouco homem, no futuro" .

Mourinho e Conte. Conte e Mourinho. A história de um contínuo vai e vem. Uma narrativa infinita de dois homens, antes de serem técnicos, tão diferentes mas também tão semelhantes. Dois viciados em trabalho, dispostos a fazer qualquer coisa pelo sucesso de suas respectivas equipes e sempre na linha de frente quando houver a necessidade de proteger seu clube e seus jogadores. Duas personalidades transbordantes, inevitavelmente destinadas a criar faíscas quando seus respectivos caminhos se cruzam.

Até mesmo Le Iene, programa da TV italiana, tentou tomar o caminho da mediação e da paz. Stefano Corti e Alessandro Onnis, correspondentes do programa Italia 1, se apresentaram a Mourinho pedindo ao português para assinar uma camisa do Manchester United com uma dedicatória. Camisa que nas costas levava o nome de Antonio Conte. "Para meu amigo Antonio".

O inesperado "presente" foi então entregue ao destinatário em Londres, como uma surpresa durante uma coletiva. Um bom esquete para aliviar a tensão e aplacar, pelo menos temporariamente, aquela manta de retalhos de tensões que haviam catalisado as semanas anteriores.

Um primeiro sinal de paz em uma história que muitas vezes correu o risco de transbordar seus bancos? Talvez, mas é melhor não apostar muito nisso. Dentro de alguns meses, o Campeonato Italiano dará as devidas respostas.